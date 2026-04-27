משטרת יורק בקנדה פתחה בחקירת פשע שנאה אנטישמי לאחר שגבר היכה יהודי מחוץ למרכז הקהילה הספרדית בווהן שבאונטריו, בבוקר שבת האחרון.

האירוע התרחש בסביבות השעה 9:35 בבוקר. החשוד, שתואר כגבר ממוצא מזרח תיכוני, ניסה תחילה להיכנס לבניין אך נדחה על ידי אנשי הביטחון לאחר שהתנהג בצורה חשודה והודה שלא הגיע להתפלל. עם עזיבתו, הוא השליך ניירות שנראו כמכילים פסוקים מתהילים.

החשוד חסם את דרכו של אדם שהלך עם בנו לתפילה. כאשר האיש חלף על פניו, החשוד היכה אותו בפנים מאחור. הקורבן לא סבל מפציעות קשות.

ראש עיריית ווהן, סטיבן דל דוקה, כינה את האירוע "מטריד מאוד" ואמר כי "בתקופה שבה אנטישמיות נמצאת במגמת עלייה, עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לתמוך ולהגן על תושבינו היהודים".

פדרציית UJA של טורונטו מסרה כי ההתקפה משקפת "דפוס מתמשך של אלימות אנטישמית המכוונת כלפי הקהילה". ארגון "בני ברית" קנדה קרא ל"אכיפה האגרסיבית ביותר" ודרש: "יש לעצור את החשוד, להגיש כתבי אישום, ולהתייחס למניע שנאה כגורם מחמיר רציני".

לפי שעה לא דווח על מעצרים. החקירה נמשכת.