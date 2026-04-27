חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל בארצות הברית הגיעו אתמול (ראשון) לשיאן, כאשר עשרות אלפי משתתפים גדשו את רחובותיהן של 12 ערים מרכזיות במפגן תמיכה וגאווה.

האירועים, שאורגנו על ידי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC), מהווים חלק ממרתון חגיגות ארצי שהחל ב-23 באפריל וצפוי להימשך עד ה-3 במאי, עם סך כולל של 27 אירועים ב-21 קהילות שונות.

הפסטיבלים, שנערכו תחת המותג "Celebrate Israel", התקיימו בין היתר במוקדים הבאים: ניו יורק, ניו ג'רזי (הובוקן וטנפליי), פילדלפיה, בוסטון, מיאמי, אורלנדו, טמפה, הוליווד, לוס אנג'לס, סן דייגו, אורנג' קאונטי, סיאטל, אטלנטה, אוסטין, יוסטון, לאס וגאס וקולורדו.

המשתתפים נהנו מהופעות של אמנים מישראל, מצעדי דגלים ססגוניים, דוכני אוכל ישראלי אותנטי, להקות מחול ופעילויות יצירה לילדים.

האווירה באירועים הדגישה את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין יהדות התפוצות למדינת ישראל, במיוחד על רקע האתגרים הביטחוניים המורכבים של השנה האחרונה.

אילן קאר, מנכ"ל ה-IAC ולשעבר השליח האמריקני המיוחד למאבק באנטישמיות, סיכם את האירועים בהתרגשות: "בזמן היסטורי ומכריע זה, הקהילות יוצאות בהמוניהן כדי להפגין אהבה לישראל ולחגוג את סיפור ההצלחה המדהים של המדינה. למרות האיומים, ישראל היא מודל עולמי של חוסן ומצוינות, והברית בין ארה"ב לישראל מעולם לא הייתה טובה יותר. עם ישראל חי".