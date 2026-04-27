השר לשעבר ח"כ יואב בן צור (הליכוד) תקף הבוקר (שני) בחריפות את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וטען המהלך הפוליטי שהתהווה אתמול יסתיים בצלילה של המנדטים.

"לבנט אין בייס קולות, הוא לא ימין ולא שמאל, אין לו דעה על דברים מהותיים, הוא לא ביטחוניסט, לא מבין בכלכלה או ברווחה", אמר בריאיון לרדיו 'קול ברמה'.

בן צור הוסיף: "לאורך השנים, בנט מתחיל בקול רעש גדול בסקרים של עשרים מנדטים וצולל לפחות מדו ספרתי. בכל שנותיו בפוליטיקה הוא חצה פעם אחת את הדו ספרתי וזה היה בתחילת דרכו. הוא לא פוליטיקאי מחונן או מוכשר, אין על שמו הישג אחד".

ח"כ בן צור סקר את מסלולו הפוליטי של בנט: "בנט לא הפסיק לזגזג בפוליטיקה. ב-2013 רץ תחת 'הבית היהודי'. ב-2015 קיבל 8 מנדטים. ב-2019 הריץ את 'הימין החדש' שלא עברה. אחר כך רץ ב'ימינה' וקיבל 7. בבחירות לכנסת ה-25 הוא ברח בבושת פנים ולא התמודד. עכשיו, ב'ביחד', הסקרים נותנים לו למעלה מעשרים מנדטים?"

את דבריון סיכם באומרו כי "הוא לא החליף רק את עורו במשך השנים, הוא החליף חמש מפלגות, החליף את כל שותפיו ומכר את כל הערכיו. לא רוצה לפגוע בו אישית, אבל עם אדם כזה עושים עסקה? אדם שאינו יציב יכול לנהל מדינה?"

אמש הציגו נפתלי בנט ויאיר לפיד את האיחוד בין מפלגות יש עתיד ובנט 2026.