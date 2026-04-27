תיעוד מהמרדף: כך נלכדו רעולי הפנים שיידו אבנים בא-טור צילום: דוברות המשטרה

פעילות נחושה של כוחות הביטחון במזרח ירושלים הובילה למעצרם של ארבעה נערים ערבים, תושבי שכונת א-טור, החשודים במעורבות ביידוי אבנים לעבר בתי מגורים של יהודים בשכונה. האירוע התרחש במהלך סיור שגרתי של לוחמי מג"ב במוצאי השבת האחרונה.

במהלך הסיור, הבחינו הלוחמים בארבעה חשודים כשהם רעולי פנים ומיידים אבנים בצורה מאורגנת לעבר בתים בשכונה.

הכוח לא היסס, חתר למגע ופתח במרדף רגלי אחר החשודים שניסו להימלט בין סמטאות השכונה. לוחם מג"ב הצליח להדביק את אחד החשודים ולעצור אותו בתוך זירת האירוע.

בעקבות המעצר הראשוני, פתחו שוטרי תחנת שלם ולוחמי מג"ב בפעילות סריקות מהירה וממוקדת, שהובילה תוך זמן קצר לאיתורם ולמעצרם של שלושת החשודים הנוספים שנמלטו בתחילה

ארבעת החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה והבוקר הוארך מעצרם ביממה.