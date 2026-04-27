השר סופר על בנט ולפיד: שיפסיקו למכור לוקשים ערוץ 7

שר העלייה והקליטה אופיר סופר, התייחס בראיון לערוץ 7, לאיחוד בין מפלגתו של נפתלי בנט למפלגת יש עתיד של יאיר לפיד.

"אני חושב שמבחינת כל אחד מהם זה מהלך טקטי טוב. מבחינה אסטרטגית זה מהלך מצוין לימין. עכשיו בנט ירוץ עם נועם תיבון וחברים אחרים. אנחנו מכירים אותו", אמר סופר.

לטענת לפיד ובנט שאין כבר ימין או שמאל הוא מגיב "בשאלה איך ייסגר האירוע בעזה - אין ימין ושמאל? בשאלה של עתיד יהודה ושומרון - אין ימין ושמאל? שיפסיקו למכור את הלוקש הזה".

כשנשאל אם החיבור בגוש השמאל-מרכז יוביל לחיבורים גם בגוש הימין משיב סופר "אנחנו צריכים לדעת להחזיק את החזון הנכון. את הקונסטרוקציות הפוליטיות נשאיר לשלב מאוחר יותר".