חיזבאללה מפרסם תיעוד של רחפן נפץ פוגע בטנק מרכבה צילום: ללא

ארגון הטרור חיזבאללה עבר באחרונה לשימוש מסיבי ברחפני נפץ כנשק מרכזי, תוך שהוא זונח בחלק מהמקרים את ירי הרקטות וטילי הנ"ט המוכרים.

התקרית אתמול בכפר א-טייבה, שבה נהרג הלוחם סמל עידן פוקס ז"ל ושישה נפצעו, המחישה את היכולת של חיזבאללה לפגוע לא רק בכוח הלוחם, אלא גם בכוחות הפינוי ובמסוקי חילוץ על הקרקע.

חיזבאללה מפעיל כיום מערך רחפנים דו-שכבתי כאשר במרכזו עומדים רחפני סיב אופטי - שכיוון שאין בהם צורך לקשר אלחוטי - אמצעי השיבוש של צה"ל אינם יודעים לסכל אותו. מדובר ברחפנים הנשלטים ממרחק של עד 15 ק"מ ונושאים עד 6 ק"ג חומר נפץ.

מפעיל הרחפן רואה צילומים איכותיים מאוד של מהלך הטיסה עד לפגיעה במטרה עצמה. הדבר מאפשר לפגוע במטרות באופן מדוייק יותר ומטריד את צה"ל מאוד.

למרות שישראל נחשבת למעצמת טכנולוגיית יירוט, הביקורת על מערכת הביטחון הולכת וגוברת שכן שימוש נרחב בכטב"מי נפץ נעשה במלחמת רוסיה-אוקראינה וקמו לו פתרונות שונים. במהלך המלחמה הציעו האוקראינים לחלוק עם ישראל ידע מעשי בהתמודדות עם כטב"מים ורחפנים, אך המהלך לא יצא אל הפועל.