הנחת אבן הפינה לשכונה החדשה באריאל ערוץ 7

עיריית אריאל קיימה הבוקר (שני) את טקס הנחת אבן הפינה לשכונת "אמירים" - השכונה הראשונה שתוקם במתחם "אריאל מערב", בסיוע משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ומשרד העלייה והקליטה.

האירוע מסמן את התרחבותה האסטרטגית של העיר לכיוון מערב וסולל את הדרך להקמתן של כ-12,000 יחידות דיור נוספות במסגרת הסכמי הגג.

השכונה החדשה תשתרע על פני כ-405 דונמים ותציע תמהיל מגורים מגוון: החל מבתים דו-משפחתיים צמודי קרקע ועד לבניינים בני 4 קומות, כולל מגרשי "בנה ביתך".

ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, הציג את החזון לעשורים הקרובים. "אנו עושים היום היסטוריה. זו לא רק התרחבות של אריאל, זו היציאה מהחומות של העיר ושולטים כאן על שטח אסטרטגי נוסף. עוד 15 שנה אריאל תהיה עיר של 80,000 תושבים ובדרך לחזון הגדול של מאה אלף תושבים באריאל".

הוא גם שיבח את שיתוף הפעולה עם הדרג המדיני. "אנשים לא מבינים מה ההיסטוריה ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' עושה ביהודה ושומרון. שר האוצר בונה בתים, שר העלייה והקליטה אופיר סופר מביא עולים להתיישב כאן, וכל זה קורה בתמיכתו המלאה של שר הבינוי והשיכון חיים כץ שנותן גב ומלווה את פיתוח ושידרוג בירת השומרון. העולים מקבלים מעטפת של ליווי ותמיכה שנבנתה בשיתוף פעולה בין עיריית אריאל לבין משרד העלייה והקליטה. הסנוניות הראשונות כבר הגיעו וזו רק ההתחלה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הדגיש "אין רעש יותר משמח מרעש הדחפורים שבונים את ישראל ומחריבים את רעיון המדינה הפלסטינית. אנחנו עושים הכל כדי לבנות את ארץ ישראל ולהרוס את הרעיון הנורא של מי שמנסים להשתלט על האזור כדי לפגוע במדינת ישראל. אנו שמים סוף לרעיון המדינה הפלסטינית. המשימה שלנו היא להעתיק את ההיסטוריה ביהודה ושומרון אל הנגב והגליל ולחזק את האחיזה היהודית בשטח".

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, הוסיף "העיר אריאל יצרה את הקונצנזוס של ההתיישבות. היא מיוחדת כי היא על הציר המרכזי של כביש 5 וגם כי היא יצרה התיישבות רחבה עם אוניברסיטה משמעותית. אנחנו נייצר תוכניות עולים ועלייה קהילתית לעיר. אפשר לקחת גם כאן נתח של 4,000 יח"ד ולשווק אותם בבת אחת כדי לתת בוסט לעיר".

יו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, סיכם "מקומות שפעם היו קצה הופכים להיות חלק חי ופורח. אריאל היום היא עובדה - עיר חשובה ומתפתחת. זה לא הסיפור רק של אריאל, אריאל היא האב טיפוס של כל יהודה ושומרון. במקום הזה שעד לא מזמן הלכו שועלים ואויבים, הולכים וקמים בניינים ושכונות. מה שקורה כאן היום זו אחיזה בארצנו והיסטוריה אמיתית".