תיעוד: השמדת תשתיות של חיזבאללה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל ממשיכים להעמיק את הפגיעה במערכי חיזבאללה בדרום לבנון, תוך התמקדות בסיכול איומים מיידיים על הלוחמים בשטח.

אתמול (ראשון), זיהו כוחות אוגדה 98 שלושה מחבלים שפעלו סמוך לקו ההגנה הקדמי במרחב הלחימה.

המחבלים זוהו כשהם מהווים איום ממשי על הכוחות, ובתוך זמן קצר נסגר מעגל מהיר: כלי טיס של חיל האוויר תקף את החוליה וחיסל את המחבלים.

תיעוד: חיסול מחבלי חיזבאללה שאיימו על כוח צה"ל צילום: דובר צה"ל

במקביל לחיסול החוליה, חיל האוויר תקף מספר יעדים אסטרטגיים של ארגון הטרור. בין היתר, הושמד מבנה ששימש כמטה של חיזבאללה בגזרת בינת ג'בייל, לצד מבנים צבאיים נוספים ששימשו את המחבלים לניהול לחימה נגד צה"ל.