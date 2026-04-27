סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור אתר "וואלה" מעלה כי האיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד כבר החליש את כוחן של שתי המפלגות.

מהנתונים עולה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה המפלגה המאוחדת - "ביחד" מקבלת 27 מנדטים - ארבעה פחות מאשר בריצה נפרדת של שתי המפלגות.

המפלגה המאוחדת גם לא מצליחה להיות הגדולה ביותר על המפה הפוליטית כשהליכוד משיג 28 מנדטים.

מי שמרוויח מהאיחוד בגוש שלו הוא גדי איזנקוט שמפלגתו "ישר" מתחזקת ל-16 מנדטים. במצב כזה מפלגת הדמוקרטים זוכה ב-9 מנדטים, עוצמה יהודית מקבלת 8, ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

הקואליציה עומדת על 51 מנדטים ומתחזקת מסקרים קודמים בעוד גוש מפלגות האופוזיציה מגיעות ל-59 מנדטים וייאלץ להישען על קולות הערבים כדי להקים ממשלה.

מפלגות כחול לבן מתרסקת לתמיכה של אחוז אחד בסקר זה. מפלגות הציונות הדתית והמילאומיניקים מקבלות 2.1% מהקולות ולא עוברות את אחוז החסימה.

בתרחיש בו מצטרף גם גדי איזנקוט לאיחוד - הרשימה של שלוש המפלגות מקבלת 41 מנדטים והופכת לגדולה ביותר במפה הפוליטית. עם זאת תמונת הגושים כלל לא משתנה.