"איזה ילד איבדנו" | המונים מלווים את משפחתו של הלוחם שנפל

מאות בני אדם מלווים אחר הצהריים (שני) למנוחות את סמל עידן פוקס ז"ל שנפל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

הוא מובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין סגולה כאשר מאות ליוו את בני משפחתו מהבית לעבר בית העלמין כשהם מנופפים בדגלי ישראל.

בני המשפחה התייפחו בבכי והודו לקהל הגדול שנאסף לחלוק כבוד אחרון ליקירם. האם ביקשה מהנוכחים "תעשו לו כפיים" - ולבקשתה קהל התומכים מחא כפיים לזכרו. האב השכול זעק בכאב: "עידני שלי, איפה אתה? איזה ילד איבדנו".

פוקס, בן 19, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

שלומי ערה, דודו של פוקס ז"ל, סיפר מוקדם יותר על דמותו של אחיינו בראיון לכאן רשת ב'. "זה אסון בלתי נתפס. אנחנו כולנו מרגישים בחלום, מחכים להתעורר ממנו. כולם, כל המשפחה, כל החברים שלו, כל פתח תקווה, כולם מרגישים בחלום. אני יודע שרחפן נפץ הצליח לפגוע, עידן היה במקום הקרוב לנפילה ונהרג. החברים שהיו איתו, חלקם נפצעו קשה", אמר ערה.

הוא הוסיף "יש לו חברה שמשרתת גם היא, אני לא יודע עד כמה הגורל אכזר, אבל היא הייתה במשמרת אתמול. היא ראתה את האירוע, והיא אמרה 'עידן שם'. חברים שלה וחברות שלה אמרו לה 'לא, זה לא הגזרה שלו'. אבל היא ראתה את הכל קורה בלייב. היא לא יכלה לראות ברמת פרצוף, אבל היא ידעה שהוא בגזרה שם בלחימה. והיא קישרה מיד. ישר הביאו אותה פה אלינו והיא איתנו ואנחנו מחבקים גם אותה".

ערה המשיך וספד לאחיינו "הוא היה נשמה טהורה, ילד יפה תואר. אומרים שלוקחים את הטובים ביותר. חושבים שזה קלישאה, אבל מסתבר שזה נכון. הוא היה ילד של אמא, היה מחובר אליה בטבור. קשר שאי-אפשר להסביר אותו. יש לו אלפי חברים. פתחתי את הטלפון בבוקר, קולגה לעבודה כתבה לי: 'הבת שלי חברה טובה מאוד, נסעתי אתמול לדרום להביא אותה מהכשרת טירונים, כל השכבה מרוסקת'. זה בלתי נתפס. פשוט ילד מדהים ממש".

"עידן היה מצטיין בכל דבר. הוא סיים מצטיין טירונות, אחרי זה הוא סיים מצטיין בהכשרת תפקידים כתותחן, קיבל את הכומתה של המפקד שלו. כל זה לא עזר לשמור עליו. פשוט היה מצטיין בכל דבר שהוא נגע. פשוט יהלום שהלך בטרם עת", סיכם.