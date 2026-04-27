לקראת אירועי ל"ג בעומר בשבוע הבא, נציב כבאות והצלה חתם היום (שני) על צו האוסר על הדלקת מדורות והבערת אש בכל רחבי הארץ.

הצו ייכנס לתוקף ביום ראשון הבא ויימשך עד ליום שלישי, והוא נועד למנוע שריפות ענק העלולות להתפתח בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים והמצב הבטיחותי והביטחוני המורכב ביערות ובשטחים הפתוחים.

לפי החלטת הכבאות, הבערת אש תתאפשר אך ורק במקומות שהוכשרו ואושרו לכך מראש על ידי הרשויות המקומיות, רשות הטבע והגנים או קק"ל. בכל מקום אחר, הדלקת מדורה תיחשב לעבירה על החוק.

בכבאות והצלה מדגישים כי מאות לוחמי אש ייפרסו בשטח כדי לאכוף את הצו ולתת מענה מהיר לכל אירוע.