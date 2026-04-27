תיעוד מתוך מנהרת טרור שהושמדה צילום: דובר צה"ל

צה"ל ממשיך להעמיק את השליטה המבצעית בצפון רצועת עזה, תוך פירוק שיטתי של ה"מטרו" של חמאס.

בחודשים האחרונים מובילה החטיבה הצפונית, בשיתוף לוחמי יחידת העילית יהל"ם ובפיקוד אוגדה 252, מבצע הנדסי וצבאי רחב היקף להשמדת תוואים תת-קרקעיים מזרחית לקו הצהוב, בדגש על מרחב בית חאנון.

במסגרת הפעילות, הושמדו עד כה כ-14 קילומטרים של מנהרות ותשתיות תת-קרקע. הלוחמים שסרקו את התוואים לפני פיצוצם איתרו חדרי שהייה מאובזרים, מצבורי אמצעי לחימה ומערכות קשר מתקדמות ששימשו את מחבלי חמאס לשהייה ארוכה ולניהול לחימה נגד כוחות צה"ל.

תיעוד: השמדת מנהרות טרור בצפון רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

במקביל לעבודות התת-קרקע, כוחות החטיבה מנהלים לחימה פעילה מול חוליות מחבלים המנסות לשבש את המבצע. בחודשים האחרונים חוסלו כ-70 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש והיוו איום מיידי על הלוחמים בשטח.