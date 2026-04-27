פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום קשה ומזעזע נגד מאור זרח, תושב לוד בן 34, המואשם ברצח בנו התינוק שהיה בן שבעה שבועות בלבד במותו.

כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד שרון שוורץ, מגולל מסכת התעללות שיטתית, אכזרית ומתוחכמת שהובילה בסופו של דבר למותו של התינוק.

התינוק נולד בראשית פברואר 2026. לפי כתב האישום, כבר מימיו הראשונים ולאחר שהמשפחה עברה להתגורר בדימונה בעקבות סכסוך בין בני הזוג, החל הנאשם לתקוף את בנו באופן קבוע. זרח נהג להמתין לרגעים בהם היה לבד עם התינוק כדי לוודא שאיש אינו מבחין במעשיו.

על פי הנטען, הוא הכה את התינוק בראשו ובגופו, טלטל אותו בעוצמה, חנק אותו עד לאובדן הכרה והפעיל לחץ כבד על חזהו וצווארו. זרח המשיך במעשיו גם כאשר התינוק בכה, ובחלק מהמקרים עד שהתינוק הגיע למצב של עלפון או טשטוש הכרה.

בלילה שבין ה-24 ל-25 במרץ 2026, בסמוך לחצות, הסלים זרח את אלימותו. הוא חנק וטלטל את התינוק עד שזה חדל לנשום. לאחר מכן הניח אותו על הספה, ורק בשלב מאוחר יותר החל לבצע פעולות החייאה וקרא לבני המשפחה.

התינוק פונה במצב אנוש לבית החולים סורוקה, שם נאבקו הרופאים על חייו במשך יומיים עד שנאלצו לקבוע את מותו.

הבדיקות הרפואיות חשפו את עומק הזוועה: לתינוק נגרמו שברים בגולגולת, בצלעות ובגפיים, דימום נרחב במוח ונזק מוחי בלתי הפיך - פגיעות המעידות על אלימות קשה ומתמשכת.

במקביל לכתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרו של זרח עד תום ההליכים. עו"ד שוורץ ציינה בבקשה כי מדובר בנאשם מסוכן ומתוחכם שביצע את זממו באכזריות מיוחדת ותוך התעללות גופנית ונפשית בתינוק חסר ישע.

לזרח מיוחסות עבירות חמורות ביותר: רצח בנסיבות מחמירות, חבלה בכוונה מחמירה והתעללות בקטין על ידי אחראי.