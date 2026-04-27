הרב אייל ציונוב, שהופיע בטקסים ממלכתיים וברחובות ישראל כשהוא עוטה גלימה ומצנפת המועתקות כמעט במדויק מאלו של הרב הראשי הספרדי - הראשון לציון" - הודיע כי יפסיק להשתמש בלבוש זה.

ההסכמה הושגה במהלך שיחת טלפון שקיים הרב ציונוב עם יו"ר ועד העדה הספרדית, אברהם דורון.

בשיחה ביקש ציונוב להבהיר את עמדתו והציע פשרה שתאפשר לו לשמור על לבוש רבני מכובד אך כזה שאינו מטעה את הציבור או פוגע בכבוד מוסד הרבנות הראשית. הוא התחייב לחדול מלהופיע בגלימה המעוטרת ברקמות זהב וכסף, המאפיינות את הלבוש הייחודי של הראשון לציון מאז ימי האימפריה העות'מאנית.

בנוסף, הכיסוי הייחודי שעל ראשו יהיה ללא הפס האלכסוני ,המהווה את אחד מסמלי ההיכר המובהקים של הרב הראשי הספרדי המכהן.

יו"ר ועד העדה, אברהם דורון, אישר כי אין מניעה משפטית או דתית לעטות גלימה רבנית פשוטה ונטולת סממני שררה רשמיים, ובירך על ההחלטה לסיים את הסאגה.

הופעותיו של ציונוב בבגדים הרשמיים עוררו זעם בקרב גורמים ברבנות שטענו כי מדובר ב"התחזות" הפוגעת במעמדו של הראשון לציון ובמסורת ארוכת שנים.