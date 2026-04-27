ההתאחדות לכדורגל תקיים דקת דומייה בכל משחקי סוף השבוע במחלקות הנוער לזכרו של בנימין ימנו זלקה, בן ה-21, שנרצח בערב יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

אחרי שבמשחקי שתי הקבוצות של העיר פתח תקווה, במחזור המשחקים האחרון, בליגת העל ובליגה הלאומית, קיימו הקבוצות דקת דומיה לזכרו של ימנו ז"ל, החליטו בהתאחדות לכדורגל לקיים זאת גם בכלל משחקי ליגות הנוער.

ימנו זלקה ז"ל נרצח לאחר שביקש מחבורה של צעירים להימנע מהתזת ספריי קצף על לקוחות במקום עבודתו, במה שהיה עוד מקרה של אירוע אלימות קשה שמצטרף לשורה של מקרים כאלו לאחרונה.

בהודעה מטעם ההתאחדות לכדורגל נכתב כי " ההתאחדות לכדורגל יחד עם מחלקות הנוער והקהילה כולה, מבקשת להדגיש כי האלימות אינה פתרון בשום מצב, וקוראת לכלל העוסקים והעוסקות בכדורגל ולציבור הרחב לגלות אחריות, סובלנות וכבוד הדדי".

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: "הלב נשבר לנוכח מותו של בנימין ימנו זלקה ז"ל, צעיר שכל חטאו היה ניסיון פשוט לשמור על הסדר והכבוד במקום עבודתו. זהו תמרור אזהרה כואב שמחייב את כולנו לעצור ולפעול בנחישות. הכדורגל הישראלי לא עומד מנגד, ונמשיך לפעול בכלים חינוכיים וקהילתיים לצד מסר ברור וחד: די לאלימות".