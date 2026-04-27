רגע לפני הפריימריז - חיזוק משמעותי לציר ההתיישבות בליכוד: "הליכוד שלי" - קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד בהובלת ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יוני הישראלי ויעקב וינברגר, פקדה למעלה מ-1,000 אנשים למפלגת הליכוד.

"הליכוד שלי" מונה כעת למעלה מ-9,000 מתפקדים, וממצבת את עצמה כקבוצה השניה בגודלה וכאחת הקבוצות החזקות והמשפיעות בליכוד.

ההתפקדות ההמונית בוצעה באמצעות קמפיין מסיבי שארך מספר שבועות תחת הסלוגן "ריבונות - זה בידיים שלך". במסגרת זו, בתנועת "הליכוד שלי" הסבירו מהי משמעות ההתפקדות לליכוד: "בזכות הכוח של המתפקדים בלמנו את התכנית לביצוע הקפאה של הבניה ב2010, מנענו את כניסת מפלגת העבודה לקואליציה ב2105, ביטלנו את חוק ההתנתקות, אישרנו עשרות אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון, ועשרות תוכניות מיתאר ליישובים בינודה ושומרון".

עוד הוסיפו ופירטו: "הבאנו אלפי מעצבי דעת קהל, חברי פרלמנט, שגרירים ודיפלומטים ליהודה ושומרון. הבאנו עשרות אלפי מטיילים ליהודה ושומרון, הובלנו את החזרה לחומש, שא-נור וצפון השומרון, הזרמנו תקציבים לתשתיות פיתוח ורווחה ביהודה ושומרון, הסדרנו יישובים קיימים, העברנו החלטה המחייבת את הח"כים לפעול להחלת הריבונות על כל יהודה ושומרון, העברנו חוק יסוד מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, והפכנו את מכללת אריאל לאוניברסיטה".

עוד הוסיפו: "יזמנו את דו"ח השופט אדמונד לוי ז"ל לביסוס חוקיות ההתיישבות במשפט הבינלאומי, קידמנו את החוק לאיסור חרם על מוצרי יו"ש, קידמנו חברי כנסת נאמני ארץ ישראל למקומות גבוהים בליכוד, דחפנו תוכניות אב לתחבורה, כבישים ורכבות, מים ותחבורה, בדרך לשני מיליון תושבים ביהודה ושומרון, קיימנו כנסי הסברה בארץ ובעולם, רקמנו קשרים והשפענו בפרלמנטים באירופה ובארצות הברית".

לאורך השנים האחרונות קבוצת "הליכוד שלי" היא קבוצת ההתיישבות החזקה ביותר בליכוד, הנחשבת לשניה בגודלה לאחר קבוצת התעשייה האווירית, אשר פועלת מול חברי הכנסת ושרי הליכוד למען ארץ ישראל וקידום הריבונות.