הרמטכ"ל, רב-אלוף זמיר, מתחקר אירוע חמור שבו מפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נתנאל שמכה, הכניס לפני כשבוע שלושה אזרחים, בני משפחות שכולות, לעיירה בינת ג'ביל בדרום לבנון, ללא האישורים הנדרשים ומבלי שהמרחב טוהר לחלוטין ממחבלים.

האזרחים, שבניהם נפלו בקרבות בבינת ג'ביל, הוכנסו למרחב זמן קצר לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף. כדי לאפשר את כניסתם, בוצע הליך של "חיול" על ידי המח"ט בשטח.

לפי דיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, הפעולה נעשתה ללא סמכות ובניגוד לפקודות ובעת שהמרחב עדיין הוגדר כמרחב לחימה.

ימים ספורים לאחר הביקור, אירעה באותו מקום היתקלות של כוחות צה"ל עם שישה מחבלים חמושים.

המקרה מתרחש על רקע אירוע דומה מנובמבר 2024, אז הוכנס אזרח לשטח לחימה בדרום לבנון ללא אישור, אירוע שבו נפלו חוקר ארץ ישראל ז'אבו ארליך ולוחם גולני גור קהתי. בעקבות אותו מקרה הוקמה ועדה לבחינת המשמעת המבצעית בלחימה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "לדרום לבנון הוכנסו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים פעילים למטרות שאינן מבצעיות. הכנסתם בוצעה ללא אישור הדרגים המוסמכים. האירוע מתוחקר".