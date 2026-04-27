חבר הכנסת וליד אל-הוואשלה, ממפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), המייצגת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, קורא להשלים את המגעים להקמת הרשימה המשותפת לקראת הבחירות הבאות לכנסת.

בסרטון וידאו שפרסם בשפה הערבית אמר אל-הוואשלה כי ההתפתחויות האחרונות בזירה הפוליטית, כלומר הקמת גוש בנט-לפיד, צריכות לדרבן את המפלגות הערביות למהלך דומה.

לדבריו, רע"מ הציעה להקים רשימה משותפת טכנית ופלורליסטית, שתאגד את כל המפלגות הערביות במערכת הבחירות, ולאחר הבחירות ייקבע המשך הדרך הפוליטית.

אל-הוואשלה הדגיש כי המטרה העיקרית היא להפוך ל"כוח פוליטי משפיע" ולהביא להחלפת הממשלה הנוכחית בממשלה אחרת, שבה הערבים יוכלו להשפיע על קבלת ההחלטות.

עוד אמר אל-הוואשלה כי הכוח הפוליטי הערבי המשותף הוא זה שיוכל להשפיע מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה באופוזיציה, ומי יוכל להשפיע על המדיניות - ובכלל זה בנושאים החשובים לציבור הערבי, כדוגמת האלימות והפשיעה, הריסת הבתים ו"הקיצוניות והגזענות" בישראל.