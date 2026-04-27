ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שני) בכנס של סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל.

במהלך הכנס נשא נתניהו דברים בפני הקצינים והשיב לשאלותיהם, כשהוא מציג סקירה אסטרטגית על מצב המלחמה בכלל הגזרות.

בפתח דבריו, שיבח ראש הממשלה את מפקדי ולוחמי צה"ל על פעילותם וגבורתם לאורך כל המלחמה, באוויר, בים וביבשה.

נתניהו פירט בפני המפקדים את השינוי במאזן הכוחות מול חיזבאללה: "בלבנון הישגים כבירים: חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ, ועכשיו מונעת גם ירי של טילי נ"ט ישירים, אבל גם מאפשרת לנו לשנות את המצב בלבנון".

הוא הבהיר כי צה"ל אינו מגביל את עצמו לקו הגבול: "אנחנו תוקפים כמו עכשיו - גם ברצועת הביטחון, גם צפונית לרצועת הביטחון, גם צפונית לליטני. חופש הפעולה שלנו לסכל איומים - איומים מיידיים ואיומים מתהווים, זה ההסכם שעשינו עם ארה"ב וגם עם ממשלת לבנון".

לצד השבחים, הציג נתניהו תמונת מצב מפוכחת: "אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות, אני גם לא חושב, אני אומר את זה ביושר - המלאכה לא הושלמה. יש עדיין שני איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה: איום הרקטות 122, איום הרחפניים והכטב"מים. זה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. שר הביטחון והרמטכ"ל מכירים את זה היטב - אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו".

ראש הממשלה חשף נתונים על שחיקת היכולות של ארגון הטרור: "ואם בשילוב מבצעי וטכנולוגי נפתור אותם, בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו - כי זה הנשק העיקרי שיש להם. זה מה שנשאר לו, יש לו בערך 10% מהטילים שהיו לו בתחילת המלחמה. אבל אלה עדיין מטרידים את תושבי הצפון, ואני מאוד מעריך את העמידה שלהם, את האיתנות שלהם".

לסייום, פנה נתניהו ישירות לסגל הפיקוד בדרישה אופרטיבית: "אבל לנו נשארו שתי משימות, ומה שאני מצפה מכם זה לפתור את שתי הבעיות הללו, כי את הצד המדיני אני חושב שאנחנו נוכל לפתור, אם פתרנו את זה".