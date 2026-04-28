טבריה לובשת חג לקראת י"ד באייר, יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, במהלכו יעלו לקברו שבעיר רבבות מהארץ ומהעולם.

באולפן ערוץ 7 מתארח ראש מוסדות רבי מאיר בעל הנס, הרב יוסף יחיאל פרץ, שמתאר את הקשר הייחודי לעיר ולקבר - קשר שחוצה עדות, מגזרים וגבולות גיאוגרפיים.

"מאז פטירתו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, אלפים נוהרים אליו, בין באופן פיזי ובין בהשתוקקות. בכל תפוצות הגולה, ארצות המזרח, מרוקו וטוניס, כשעלו לארץ ישראל ושאלו אותם בנמל התעופה 'איפה אתם רוצים לגור?', הם לא אמרו ירושלים או בני ברק. התשובה שלהם הייתה: 'ליד קבר רבי מאיר בעל הנס'. גם מי שלא זכה להגיע לציון, עורך סעודות בביתו ביום ההילולה וחי את ההוויה הזו", אומר הרב פרץ.

לדבריו, אחד הנושאים שהופכים את רבי מאיר בעל הנס לרלוונטי בכל הדורות, הוא ההבטחה של התנא עצמו. "הוא אומר: 'תזכירו אותי בכל מקום. אבד לכם חפץ? תזכירו אותי ובזכותי תמצאו'. כשהתפילה היא בכנות מוחלטת ובאמונה, רואים את זה. ראינו את זה לאורך כל עשרות השנים שאנחנו כאן. אישה שהייתה מתקשה ללדת, היו לוחשים לה באוזן 'אלהא דמאיר ענני', והיא הייתה יולדת בנקל"

הציון עצמו, שעבר שיפוצים רבים לאורך מאות שנים והפך לאתר שמגיעים אליו קרוב לשני מיליון מבקרים ומתפללים בכל שנה. "בציון ישנה הרגשה ביתית ואווירה סביבתית של הכנסת אורחים. אין מצב שהמקום שומם, גם בתקופות מלחמה או בקורונה זו 'אבן שואבת'. אני תמיד אומר שרבי מאיר בעל הנס הוא המזוזה של טבריה, המזוזה הראשית של העיר, ואנחנו חוסים תחת צילו".

מעבר למתחם הקבר, מנהל הרב פרץ אימפריה של ממש. המוסדות, המכונים "כותל המזרח של צפון הארץ", חולשים על כל רחבי טבריה וכוללים ישיבות, תלמודי תורה, גנים, מעונות ורשת כוללים. "הוקמו כאן מוסדות לתפארת מהגיל הרך", הוא מספר בגאווה. "במהלך המלחמה אירחנו מפונים, ואנחנו מפעילים מפעל חסד אדיר שמספק תזונה לנזקקים, יתומים ואלמנות. מדובר בקרוב ל-3,000 מנות ביום שיוצאות מהמוסדות בצורה הכי מפוארת".

הישיבה המרכזית, "תורת מאיר", נחשבת לשם דבר בעולם התורה לגילאי 14-17. הרב פרץ רואה בתפקידו שליחות והמשכיות לדרכם של מייסדי המקום: "זכות המייסדים עומדת לנו. אבי זצ"ל שהיה רבה של עיר הקודש טבריה, וחמי שהיה ראש המוסדות. נכנסתי לנעליים שלו, הוא היה איש צנוע, ושניהם היו גדולים בתורה וביראה".

ניהול מערך כזה דורש משאבים עצומים, והרב פרץ אינו מסתיר את העובדה שהמוסדות נשענים על נדיבות ליבו של הציבור. "ההוצאה השנתית מגיעה לעשרות מיליונים, קרוב ל-70 מיליון שקל לשנה. אני חייב לומר שבמוסדות שלנו לומדים כל גווני הקשת - אנשים קשי יום, עניים וחסרי אמצעים. אנחנו מקבלים אותם בזרועות פתוחות. אין מצב שמישהו ירצה להתקבל ונגיד לו 'אין לך אמצעים'. מוסדות רבי מאיר בעל הנס זה לא מקום לעשירים, זה מקום לכל בית ישראל".

הוא מבקש להדגיש את ערך התרומה למקום: "אדם משקיע ומחכה לתשואה? לפעמים היא מגיעה אחרי חודש או שנה. פה התשואה היא מיידית. כל מי שתרם לרבי מאיר בעל הנס רואה ישועות. התורמים, מהמרבה ועד הממעיט, הם החמצן שלנו, ואנחנו זקוקים לחמצן הזה כדי להמשיך ולהחזיק את המפעל הגדול לאלוקים" ומדגיש כי ניתן לתרום בטלפון 077-6094840.

לקראת סיום הוא קורא לציבור להגיע ולהשתתף בהילולה. "בואו ותראו ישועות, תראו שבקשותיכם יתקבלו ברצון. שהתנא האלוקי ימליץ טוב בעדכם לפני כיסא המרום למילוי כל משאלותיכם לטובה".

