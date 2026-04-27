כנס עדכון מבצעי נרחב התקיים היום (ב') בבסיס חיל האוויר "רמת דוד", בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל מכלל הפיקודים, האגפים והזרועות.

הכנס התמקד בסיכום הישגי המערכה באיראן במסגרת מבצע "שאגת הארי" ובהמשך הפעילות בדרום לבנון. במהלך היום קיימו המפקדים שיחות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

בסיכום דבריו, נשא הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נאום שבו שילב סקירה אסטרטגית לצד קביעת נורמות פיקודיות נוקשות.

זמיר פתח בהתייחסות למצב המבצעי: "אנחנו עדיין בתוך מערכה רב זירתית, צה"ל ייצר וימשיך לפעול לבסס מציאות ביטחונית חדשה. קבענו בכל הגזרות מרחבי הגנה קדמיים בחזית ליישובינו - ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון. עלינו להשאר במרחבים האלה כל עוד לא יובטח הביטחון ליישובינו לאורך זמן".

הרמטכ"ל חשף כי ההישגים הצבאיים הם הבסיס למהלכים המדיניים הנוכחיים: "בימים אלו מתקיימים, בהובלת הדרג המדיני, שלושה משאים ומתנים בזירות שונות - איראן, לבנון ועזה. התהליכים הללו מבוססים על הישגי צה"ל אשר הושגו בזכות הלוחמים והמפקדים באוויר, בים וביבשה. בזכותכם - עמדנו בכל המשימות".

על המערכה מול טהרן אמר: "באיראן - הגענו להישגים חסרי תקדים והסרנו איומים קיומיים בהתהוותם. פעלנו במערכה משותפת, יחד עם צבא ארצות הברית באופן מסונכרן ויוצא דופן. עמדנו בכל המשימות שהוצבו לנו ואף מעבר לכך, כעת נדרש לוודא שההישגים הללו ממונפים להישג אסטרטגי ארוך טווח".

זמיר הדגיש כי "הלחימה בלבנון נמשכת ולא תיפסק עד שיובטח ביטחונם של יישובי הצפון. המשא ומתן המתקיים כעת מבוסס על ההישגים הצבאיים שהבאנו במערכה. מאז השבעה באוקטובר צה"ל נמצא בלחימה, במערכה רב-זירתית מתמשכת. אנחנו ממשיכים להיות ערוכים ודרוכים לחזרה ללחימה עצימה בכל הגזרות - שנת 2026 עשויה להמשיך להיות שנת לחימה בכל אחת מהחזיתות".

בשלב זה עבר הרמטכ"ל לדבר על הצורך הבוער בכוח אדם: "לנוכח הגידול בעומס המשימות על צה"ל בשנים הקרובות, צו השעה במדינת ישראל הוא הגדלת כמות המשרתים והלוחמים ואנחנו נעמוד על כך. כל חלקי האוכלוסיה צריכים לשאת בנטל, ועלינו להבטיח לכלל המשרתים את היכולת למצות את שירותם. נעשה זאת לא אחד על חשבון השני אלא אחד עם השני".

זמיר התייחס לנושא שילוב נשים: "אני אומר גם כאן באופן ברור - נשים הן חלק בלתי נפרד מצה"ל ומעוצמתו המבצעית. לא תהיה הדרת נשים בצה"ל. שילובן הוא ערכי, שוויוני ומהווה צורך מבצעי אשר עליו להיעשות ללא משוא פנים. אנחנו נמשיך לאפשר שירות למגוון אוכלוסיות, מבלי לפגוע באחרות או לבוא על חשבונן - נעשה זאת תוך שמירה על זהותו וערכיו של צה"ל".

הרמטכ"ל לא חסך בביקורת על אירועים ערכיים שאירעו לאחרונה: "צה"ל הוא צבאה של מדינת ישראל - צבא עם ערכים. גם לאחר יותר משנתיים וחצי של לחימה עצימה, ועל רקע שיח חברתי מקוטב, צה"ל ממשיך להוות דוגמה לשילוב ולפעולה משותפת למען מטרה אחת - הגנה על מדינת ישראל. אני מודע לאחריותי - לביצור ביטחון המדינה ולשמירת ערכי צה"ל. האירועים הלא-ערכיים שראינו הם תוצר של תקופה ארוכה ומורכבת, אך אין בכך כדי להצדיקם. אסור לנו להתפשר על ערכינו. התפשטות נורמטיבית עלולה להיות מסוכנת לא פחות מהאיומים המבצעיים".

הוא התייחס ספציפית לדיווחים על ביזה ולשימוש ברשתות החברתיות: "תופעת הביזה אם קיימת היא בזויה ועלולה להכתים את צה"ל כולו. אם והיו אירועים כאלה אנחנו נחקור אותם. לא נעבור על כך על סדר היום. אני מגדיר גם כאן - משרתי צה"ל בסדיר ובמילואים לא ישתמשו ברשתות החברתיות ככלי להפצת מסרים שנויים במחלוקת ולקידום עצמי. זהו קו אדום שאין לחצותו והעוברים עליו יטופלו משמעתית. המדים שאנו לובשים הם סמל למקום בו אנו משרתים ולערכינו - אל לנו להשתמש בהם ללא אחריות".

בהמשך דבריו הניף זמיר, כך לפי דיווח בחדשות 12, פאץ' של משיח והטיח במפקדים: "ככה אתם רוצים את הצבא שלנו? זה מרד ערכי בצה"ל, מי אמור לטפל בזה?"

זמיר חתם את דבריו בדרישה לניתוק מהשיח הפוליטי: "הסיפור של צה"ל והחברה הישראלית הוא סיפור אהבה אך יש בו גם ציפייה וביקורת. אנחנו לא נאפשר שיח פוליטי בשורותינו. העם מביט בנו ומצפה מאיתנו. לא נשאל מה יאמרו עלינו - אלא מה נכון לצה"ל. נמשיך לפעול על-פי מצפן ערכי ברור, ולא נאפשר סטייה מדרך הישר".