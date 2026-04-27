חמישה פעילים פרו-פלסטינים עמדו ביום שני בפני בית המשפט בעיר אולם בגרמניה, לאחר שגרמו נזק בשווי מיליון אירו למשרדי חברת "אלביט" בעיר.

החמישה, אזרחים בריטים, איריים, גרמנים וספרדים המתגוררים בברלין, מואשמים כי בחודש ספטמבר האחרון פרצו למשרדי "אלביט" וגרמו נזק כבד לציוד. הם גם מרחו צבע אדום על חזית הבניין, ריססו גרפיטי על הקירות, והשתמשו בפצצות עשן.

החמישה נעצרו זמן קצר אחרי המעשה ומאז מוחזקים במעצר. הם חברים בארגון "Palestine Action" שהוצא אל מחוץ לחוק בבריטניה.

התביעה הגרמנית מאשימה אותם בהסגת גבול, הרס רכוש והשתתפות בארגון פשיעה אם יורשעו, הם צפויים לעונש של עד חמש שנות מאסר.

בני משפחותיהם של החמישה טוענים כי הם זוכים ליחס נוקשה במיוחד מהרשויות, וזכויותיהם הופרו פעמים רבות. הם גם חוששים כי המשפט יהפוך ל"משפט ראווה".

בנג'מין דוסברג, עורך דינו של דניאל טאטלו-דבאלי, בן 32 מדבלין, אמר כי הוא מאמין שהרשויות במדינת אולם מנסות להפוך את משפטם של חמשת הנאשמים למשפט ראווה.

"ההתקפה על מפעל הנשק הייתה פעולה של הגנה על אחרים, בניסיון לחסום את תנועת הנשק לישראל. אנו מתכוונים להשתמש בהליכים כדי להפוך את היוצרות. אנו רוצים להראות שלא הלקוחות שלנו צריכים להיות אחראים, אלא ראשי אלביט, שהמשיכו לספק נשק גם במהלך רצח העם. הטיעון המרכזי שלנו יהיה שפעולות הלקוחות שלנו שם, כלומר השמדת ציוד מעבדה וציוד משרדי, היו מוצדקות על בסיס סיוע חירום", אמר דוסברג.