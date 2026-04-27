עיריית אריאל קיימה היום (שני) טקס הנחת אבן הפינה לשכונת "אמירים", השכונה הראשונה במתחם "אריאל מערב", בסיוע משרדי האוצר, הבינוי והשיכון והעלייה והקליטה.

ראש העיר יאיר שטבון אמר לערוץ 7 כי מדובר במהלך משמעותי להתרחבות העיר, "הבשורה הגדולה של השכונה הזו היא שלראשונה אנחנו 'יוצאים מהחומות'. שכונת אריאל מערב מרחיבה את העיר והיא סנונית ראשונה בדרך ל-12,000 יחידות דיור בהסכם גג ענק".

לדבריו "העיר אריאל הולכת לשלש את עצמה. אנחנו שמחים להוביל את השומרון ולתת מענה. ברגע שאריאל גדלה היישובים סביבנו יכולים לצמוח. השכונה החדשה מיועדת למשפחות צעירות - מחיר למשתכן, בנה ביתך, מילואימניקים, אנחנו רוצים את כל עם ישראל כאן. קיבלנו אישור גם להרחבת אזור התעשייה לתעשיות הייטק".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "יש מעט דברים שעושים לי טוב כמו לשמוע רעש של טרקטורים בונים את ארץ ישראל".

לדבריו, העיר צפויה לשלש את עצמה בעשור הקרוב, "הולכות להיבנות כאן 12,000 יחידות דיור. העיר הזאת תהפוך תוך עשור מ-22 ל-80 אלף תושבים. אנחנו עושים היסטוריה ופורצים מערבה מאריאל. הולכת להיות פה אחת השכונות היפות ביותר במדינת ישראל".

יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, בירך על המהלך וציין כי "יהודה ושומרון מתחזקת. יהיו פה עוד אלפי משפחות שיעמיקו עוד יותר את השורשים".

סגנית ומ"מ ראש העיר אריאל, שירה דקל-כץ, סיכמה ואמרה: "מרגש מאוד להיות כאן לראות את הטרקטורים פועלים, את הגבעות המדהימות ולדעת שאריאל עומדת לצמוח ולהתפתח. זה יום חג".