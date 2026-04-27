מפלגת "ביחד נצליח" שלחה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים למפלגות "בנט 2026" ו"יש עתיד", בעקבות החלטתן להשתמש בשם "ביחד" למפלגה משותפת.

על פי מכתב ההתראה, הכרזתם של בנט ולפיד מאמש על השם החדש כבר תורגמה לפרסומים ממומנים במנועי החיפוש, המציגים את המפלגה החדשה בשם המקוצר "ביחד".

עורך הדין שי מרקוס, המייצג את המפלגה, טען כי מדובר בשימוש מטעה, וכתב כי "החלטתכם לעשות שימוש בשם זה והפרסומים הנ"ל מהווים הטעיה של הציבור".

עוד נטען כי השימוש בשם מנוגד לחוק המפלגות, האוסר על שימוש בשם זהה או דומה העלול להטעות, וכי "אין ספק שהשם שבחרתם זהה, או לכל הפחות דומה כדי להטעות, לשמה של מרשתי".

במכתב הדרישה נכתב כי על המפלגות "לחדול לאלתר מכל שימוש בשם 'ביחד'" ולהודיע בתוך 24 שעות על הפסקת השימוש.

עוד צוין כי אם הדרישה לא תיענה, בכוונת המפלגה "למצות את זכויותיה ולנקוט בכל אמצעי משפטי העומד לרשותה".