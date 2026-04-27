אחינו החרדים, אל תלכו לצבא בכפייה. גם אם יוטלו עליכם סנקציות כלכליות קשות, אל תישברו. האם הגענו למצב שבו בארץ ישראל מטילים סנקציות על לומדי תורה? האם הפכנו לרוסיה? אל תיכנעו לתכתיבי בג"ץ. כפייה רוחנית היא סוג של "שמד", ואין לה מקום במדינת היהודים.

אל תתנו להם למכור לכם סיפורים על "התאמה". צה"ל אינו ערוך לקלוט אתכם באמת, והוא לא יעמוד בדרישות הרוחניות הבסיסיות ביותר שלכם.

המציאות מוכיחה שהצבא אינו מכבד כיום אפילו את ערכיהם של החיילים הדתיים-לאומיים, בני הישיבות והמכינות. במערכת הנוכחית, פסיקות בג"ץ גוברות על ההלכה, וערכי הפרוגרס של היוהל"ם ופיילוטים לשילוב נשים בשריון קודמים לצרכים של בני הישיבות.

אפילו ב"נצח יהודה", קולם של הרבנים נדחק הצידה לטובת אג'נדות חברתיות רדיקליות.

ראשי ישיבות ורבנים בכירים נתקלים בחומה אטומה אצל ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. התשובה שהם מקבלים ברורה, המפקד העליון של צה"ל הוא בג"ץ.

העדויות שמגיעות מהשטח מסמרות שיער, בני ישיבות המשובצים כתומכי לחימה ללא הפרדה מנשים; מילואימניקים בעזה שנאלצים לשהות לצד לוחמות ולהשתמש במקלחות משותפות; חייל שהודח משירות מילואים בצפון רק כי סירב לישון בחדר אחד עם לוחמות, וכשביקש סעד מהרבנות הצבאית, הופנה ליוהל"ם.

אם הצבא מוכן להוריד את הרף המקצועי ולסכן את חיי הלוחמים רק כדי לקדש את ערך השוויון המדומה, מדוע שידאג לערכים שלכם?

אם הצבא מוכן לפגוע בערך הרעות ולזרוע מחלוקת בין דתיים לחילוניים בשם "מקדש הפרוגרס", מדוע שישמור על עולם התורה שלכם?

כשלאכ"א לא אכפת מפירוק משפחות ומשברים רוחניים קשים הנגרמים מהערבוב בתוך היחידות, ברור שערכי הצניעות שלכם אינם עומדים בראש מעייניו.

אל תטעו, זה לא ייעצר בגיוס הראשוני. המדרון החלקלק כבר כאן, עתירות נוספות לבג"ץ יטענו שפלוגות נפרדות הן "לא שוויוניות" או "לא כלכליות". ידרשו לגייס נשים חרדיות, יערבבו אתכם במילואים וינסו לשנות את פניכם מבפנים.

אל תתנו להם לערבב אתכם, תרתי משמע. עדיף לסבול סנקציות זמניות בעולם הזה, ולא לאבד את עולמכם הרוחני בפקודה אחת. חזקו ואמצו!