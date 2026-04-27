סקרי מנדטים ראשונים התפרסמו הערב (שני) במהדורות החדשות מאז הכרזתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד על ריצה משותפת תחת מפלגת "ביחד".

בסקר חדשות 13 נרשם שוויון בין הליכוד ל"ביחד" עם 26 מנדטים לכל אחת. אחריהן ניצבות "ישר!" של איזנקוט עם 12 מנדטים, עוצמה יהודית וש"ס עם 10 כל אחת, והדמוקרטים עם 8 מנדטים.

יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים, ישראל ביתנו וחד"ש-תע"ל עם 6 כל אחת ורע"ם עם 5. הציונות הדתית עם 4 מנדטים. כחול לבן, בל"ד והמילואימניקים אינן עוברות את אחוז החסימה.

באותו סקר, בתרחיש שבו גדי איזנקוט מצטרף לאיחוד, הרשימה המשותפת של בנט, לפיד ואיזנקוט מזנקת ל-38 מנדטים, בעוד הליכוד יורד ל-24. ש"ס נשארת עם 10 מנדטים, עוצמה יהודית עם 9, הדמוקרטים עם 9, יהדות התורה עם 7, הציונות הדתית עולה ל-6, ישראל ביתנו עם 6, חד"ש-תע"ל עם 6 ורע"ם עם 5.

בסקר i24NEWS הליכוד מוביל עם 33 מנדטים (עלייה של מנדט אחד), בעוד "ביחד" מקבלת 24 מנדטים. ש"ס עם 11 מנדטים (עלייה של מנדט), הדמוקרטים עם 9 (ירידה של מנדט), מפלגת "ישר!" בראשות איזנקוט עם 8 (ירידה של 6), יהדות התורה עם 8 (ירידה של מנדט), רע"ם עם 7 (ללא שינוי), ישראל ביתנו עם 6 (ירידה של 4), עוצמה יהודית עם 6 (ירידה של 3), הציונות הדתית עם 4 (ללא שינוי) וחד"ש-תע"ל עם 4 (ללא שינוי).

כחול לבן, בל"ד והמילואימניקים אינן עוברות את אחוז החסימה. בתרחיש נוסף, איחוד של "ביחד" עם "ישר!" מניב 30 מנדטים, אך אינו משנה את מפת הגושים.

בסקר כאן חדשות, הליכוד מקבל 27 מנדטים (לעומת 25 בסקר הקודם), "ביחד" 24, ומפלגת "ישר!" 15 (לעומת 14). הדמוקרטים עם 11 (ללא שינוי), עוצמה יהודית עם 9 (לעומת 10), ש"ס עם 9 (ללא שינוי), ישראל ביתנו עם 8 (לעומת 9), יהדות התורה עם 7 (ללא שינוי), חד"ש-תע"ל עם 5 (ללא שינוי) ורע"ם עם 5 (ללא שינוי).

לפי הנתונים, לפני האיחוד קיבלה מפלגתו של בנט 19 מנדטים ויש עתיד 6 - יחד 25, כך שהאיחוד הביא לאובדן מנדט אחד.

עוד עולה כי כחול לבן, הציונות הדתית, בל"ד והמילואימניקים אינן עוברות את אחוז החסימה. בתרחיש של איחוד המפלגות הערביות, הרשימה המאוחדת מקבלת 13 מנדטים, הליכוד נשאר עם 27, "ביחד" מאבדת מנדט אחד והדמוקרטים מאבדים מנדט אחד.

בסקר חדשות 12 מובילה "ביחד" עם 26 מנדטים, הליכוד עם 25, ומפלגת איזנקוט עם 15. הדמוקרטים מקבלים 10 מנדטים, ש"ס 9, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 9, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

מתחת לאחוז החסימה: הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' עם 2.9%, מפלגתו של הנדל עם 1.9%, מפלגתו של גנץ עם 1.9% ובל"ד עם 1.8%.

עוד עולה כי מפלגה בראשות אדלשטיין, כחלון וארדן מקבלת 5 מנדטים, הנגרעים משלושה מנדטים מהאופוזיציה ושניים מהקואליציה.