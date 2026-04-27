מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הביטוח הלאומי, במסגרתו יעוגן השיפוי למעסיקים בגין ימי מילואים של עובדיהם כהוראת קבע.

החקיקה, שקודמה על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן ראש הממשלה ושר העבודה יריב לוין, מסיימת את ההסתמכות על הוראות שעה זמניות ומבססת מנגנון קבוע לפיצוי.

לפי ההסבר להצעת החוק, המהלך נועד לספק רשת ביטחון כלכלית ארוכת טווח וליצור ודאות תכנונית ועסקית עבור המגזר העסקי, תוך תמיכה רציפה בעסקים המעסיקים משרתי מילואים.

סמוטריץ' בירך: "העברת החוק היום במליאה היא אבן דרך בחיזוק החוסן הכלכלי של מדינת ישראל. חזיתות הלחימה נשענות על עורף כלכלי איתן, והמעסיקים הם מנוע הצמיחה שמחזיק את המשק. קיבוע השיפוי בהוראת קבע מייצרת ודאות עסקית ומבססת חוזה ארוך טווח בין המדינה למגזר העסקי. אנחנו עומדים מאחורי משרתי המילואים, מאחורי משפחותיהם, ומאחורי בעלי העסקים הנושאים בנטל הלאומי - במדיניות כלכלית קבועה ויציבה".

כ"ץ הוסיף: "אישור החוק במליאת הכנסת, לאחר מאמצים משותפים רבים, הוא צעד משמעותי שנובע מהבנה עמוקה של חשיבות הסיוע למשרתי המילואים ולמעסיקים שלהם. הלוחמים והלוחמות במילואים הם עמוד השדרה של ביטחון ישראל - והאחריות שלנו היא לעמוד גם מאחורי מי שמאפשרים להם להתגייס פעם אחר פעם. קיבוע השיפוי כהוראת קבע מחזק את החוסן הלאומי, מייצר ודאות למגזר העסקי ומבטיח גב כלכלי יציב לעורף. מדינת ישראל מעבירה כאן מסר ברור: מחויבות מלאה וארוכת טווח למשרתי המילואים, למשפחותיהם ולמעסיקים שלהם - בשגרה ובחירום".

לוין חתם: "החוק הוא ביטוי של הערכה עמוקה למשרתי המילואים ולמעסיקים העומדים לצידם. הפיכת הפיצוי להוראת קבע מעניקה למשק הישראלי את הוודאות והיציבות הנדרשות לו, ומבהירה כי המדינה עומדת מאחורי אלו הנושאים בנטל הלאומי באופן רציף. אני רואה חשיבות עליונה בביצור החוסן התעסוקתי של המשרתים ובמתן מעטפת כלכלית ראויה למעסיקים, המהווים שותפים מלאים לשמירה על ביטחון המדינה ועל שגרה כלכלית גם בעיתות חירום".