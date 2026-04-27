בדיון שנערך היום (שני) בוועדה לביקורת המדינה סביב זיכיון מפעלי ים המלח, נחשף כי המפעלים מעבירים מדי שנה כ-70 מיליון שקלים למועצה האזורית תמר במסגרת הסכמים ותשלומים שונים. במהלך הדיון עלו טענות בנוגע לפערים בתחזוקת תשתיות באזור.

ח"כ אורי מקלב מתח ביקורת חריפה על מצב התחזוקה בחוף הנפרד בעין בוקק. לדבריו, למרות התקציבים הגבוהים, תנאי המקום ירודים ואינם נותנים מענה בסיסי למבקרים.

מקלב ציין כי ללשכתו וללשכת ח"כ משה גפני מגיעות תלונות רבות על הזנחה במקום. הוא הדגיש כי החוף משמש מבקרים רבים מכל רחבי הארץ ואף מחו"ל, חלקם לצרכים רפואיים, אך בפועל הם נתקלים בתשתיות חסרות.

עוד תהה מקלב כיצד ייתכן פער כה גדול בין החוף הנפרד לבין חופים סמוכים המתוחזקים ברמה גבוהה. במהלך הדיון טענו נציגי המועצה כי קיימים שירותים בסמוך, אך הפנו לחוף הכללי הסמוך.

מקלב דחה את הדברים ואמר, "אין זה מתקבל על הדעת שמבקרים בחוף נפרד יידרשו לעבור למקום אחר כדי לקבל שירותים בסיסיים".