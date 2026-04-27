הרשויות בארצות הברית הגישו הערב (שני) כתב אישום נגד קול אלן, בן 31 מקליפורניה, בגין ניסיון להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

על פי פרטי החקירה, אלן פתח באש מחוץ לאירוע עיתונאים שנערך בתחילת השבוע בוושינגטון, וניסה לפרוץ את עמדת הבידוק הביטחוני בכניסה למתחם שבו שהה הנשיא.

במהלך האירוע ירה החשוד לעבר כוחות האבטחה, פצע איש בשירות החשאי, ולאחר מכן נורה על ידי כוחות הביטחון ונלכד כשהוא בחיים.

בתוך האולם, רגעי האימה תועדו כאשר אנשי השירות החשאי זינקו לבמה בנשקים שלופים. הם פינו במהירות את הנשיא טראמפ, את רעייתו מלאניה, את סגן הנשיא ג'יי די ואנס ואת חברי הקבינט למקום מבטחים.

הנשיא, ששרד כבר שני ניסיונות התנקשות בעבר (בפנסילבניה ובפלורידה), נשא הצהרה מהבית הלבן זמן קצר לאחר האירוע.

"זה לא היה צפוי", אמר טראמפ. "זה היה אירוע שהוקדש לחופש הביטוי שהיה אמור להביא יחד את אנשי הממשל ואת העיתונות. אותו ביריון ניסה לפגוע בנו ובחוקה".

הוא שחזר את הרגעים בהם נשמע הירי: "שמעתי קול חזק, חשבתי שאולי נפל מגש כלשהו. אבל זה היה ירי. הסתכלתי לראות מה קורה, מלאניה היתה מודעת למה שקרה ואז לקחו אותנו מהבמה במהירות רבה. התכוונתי לשאת נאום חזק".

בהצהרה נוספת אמר טראמפ, "זה תמיד מזעזע כשדבר כזה קורה", והוסיף כי למרות האירוע הוא אינו מתכוון להפסיק להשתתף באירועים פומביים.