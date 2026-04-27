שני בחורי ישיבה נעצרו אמש ובמהלך היום (שני) על ידי המשטרה הצבאית, בשני אירועים נפרדים שעוררו ביקורת ברחוב החרדי.

בצהריים נעצר נהוראי בכר, בן 23, תלמיד ישיבת חזון מרדכי בהרצליה.

לפי דיווחים בסביבתו, בעיצומו של סדר הלימוד בישיבה בשעה 12:00 קיבל בכר שיחת טלפון מאדם שהציג עצמו כשליח חבילות וביקש ממנו לרדת לאסוף משלוח.

כשיצא לרחבה הסמוכה לבניין הישיבה, המתינו לו שוטרי משטרה צבאית שעצרו אותו ולקחו אותו למחנה המעצר בתל השומר.

במהלך הלילה התרחש מעצר נוסף בשכונת גילה בירושלים. שוטרי משטרה צבאית הגיעו לביתו של יאיר ושדי, כבן 20, תלמיד ישיבת שלום בניך בשכונה.