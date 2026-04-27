שגיא טרבלסי, שהתמודד בעונה השישית של "כוכב נולד" ובהמשך גם בעונה השביעית של "הכוכב הבא", הלך לעולמו בגיל 36 בלבד לאחר מאבק עיקש במחלת הסרטן.

טרבלסי פרץ לתודעה הציבורית לראשונה בעונה השישית של "כוכב נולד", שם בחר לבצע את השיר "אימפריות נופלות לאט".

שנים לאחר מכן, חזר למסך בעונה השביעית של "הכוכב הבא", כשהוא מבצע את השיר "לך עם האמת שלך".

בשנים האחרונות הפך טרבלסי לפנים מוכרות בקהילת הצעירים החולים בסרטן. הוא לקח חלק פעיל בעמותת "חלאסרטן", יצר סרטונים הומוריסטיים שהעלו חיוך על פני חבריו למחלה.

"הלב הפסיק לפעום. עצרת את השעון ואיתך נעצרו הסרטונים הקורעים", נכתב בהודעת האבל של העמותה. "אנחנו שבורים ומרוסקים לפיסות של כאב עמוק וכבד. תנוח על משכבך בשלום שגיא, לב שלנו".

בפוסט מצמרר שפרסם בחודש נובמבר האחרון, שיתף טרבלסי את תחושותיו לגבי המאבק המתיש: "אני יודע שאני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול. ומותר ליפול. ותאמינו לי שאני דרמטי ומתרסק ומריץ תסריט בראש הכי קשה שיש, וכל פעם קם מחדש. אבל הגוף כבר כואב מלקום, אז מפעילים את הראש והלב, וגם הם כבר חסרי כוחות. אבל אל תרחמו עלי, כי אם כתבתי את זה סימן שאני כבר קמתי קצת יותר. כואב לי, אבל אני כבר בדבר הבא וכבר הכול ניראה שוב רגיל. כי איך אומרים, 'החיים חזקים מהכול'? עוד מעט הכול יעלם. עד אז, 'אני אהיה בסדר, ברוך השם'".