יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, התייחס היום (שני) להודעת האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, ותקף את המהלך בחריפות.

פייגלין, שמזהה תנועה של קולות ימין לעבר האיחוד החדש, בחר להזכיר לציבור את נסיבות הקמת "ממשלת השינוי" הקודמת.

"קשה שלא לגחך כשבנט יושב לצד לפיד ונשבע בנקיטת חפץ שהוא הימין האמיתי", אמר פייגלין. "בפועל מי שהקים את הממשלה הישראלית-'פלסטינית' הראשונה, היה בנט - והוא עשה זאת עם שבעת המנדטים שמפלגת 'ימינה' שלו קיבלה ממי שהליכוד לא היה מספיק ימני עבורם... 'פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים' אומר לעצמו בנט וחוזר בדיוק על אותה הבטחה".

הוא ניתח את הדינמיקה הפוליטית שנוצרה בעקבות המפץ: "מסתבר שיש לא מעט אנשי ימין שעברו לבנט. הם ימין שמאס בקואליציה הקיימת ואינם חוששים מנפילתה. אל הקולות הללו מצטרפים מצביעי ימין רבים שבחרו בליברמן וגם הם נקרעים בין הזהות הימנית שלהם, לבין הגוש אליו הוביל אותם ליברמן".

במפלגת 'זהות' מדגישים כי השיח הפוליטי הנוכחי מחמיץ תהליך עומק של שיבת ישראלים לזהותם היהודית בעקבות המלחמה.

כחלק מהשיבה למרכז הבמה, פייגלין מסמן יעד אסטרטגי ברור: "לשאלה איזה משרד נדרוש - אנו משיבים ללא היסוס: את משרד הביטחון,", הצהיר. "מיד לאחר שואת ה-7 באוקטובר הודעתי כי לניצחון יש רק הגדרה אחת - כיבוש, גירוש והתיישבות. כשזהות תוביל את תיק הביטחון, הסכמי אוסלו יבוטלו לאלתר ומושג הניצחון יחזור ויוביל את רוח צה"ל וערכיו".