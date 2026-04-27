פרויקט מיוחד לערוץ 7: ברקע הגידול בעולם הישיבות הציוני דתי וכחלק מהתפתחות עולם התורה והשאיפה של כל תלמיד למצוא את מסגרת הלימוד המתאימה לו, במהלך החודשים האחרונים הוקמו כ-13 ישיבות ומכינות חדשות.

אחת הבשורות המרכזיות היא הקמת ישיבת גבעת זאב - שלוחת "כרם ביבנה".

מדובר בשלוחת ההסדר הראשונה בגבעת זאב, מהלך היסטורי שמשקף מגמה של חיזוק המוסדות התורניים עבור הציבור הדתי לאומי באזור. בראשות הישיבה עומד הדיין הרב יצחק לוי וילמדו בה ר"מים ואברכים מכרם ביבנה.

במקביל, על פסגת הר עיבל שבשומרון, נפתחה לאחרונה ישיבת הר עיבל כשלוחה של ישיבת אלון מורה, ישיבה חקלאית שצפויה לפעול בנקודת ההתיישבות החדשה.

ביישוב מצפה רמון הוקמה ישיבה גבוהה בראשות הרב נחמיה טאו, בנו של הרב צבי טאו ולשעבר ראש ישיבת בני דקלים ור"מ בישיבת מצפה רמון.

הרב שי הירש, בוגר ישיבת מרכז-הרב, חוקר במכונים תורניים ע"ש הרב הנזיר והרב גורן ומלמד אמונה בישיבות שונות, יעמוד בראשות ישיבת נריה. בזמן הקרוב תתקיים שבת שבו"שים במקום.

בפרדס חנה תוקם ישיבת הסדר-גבוהה בראשות הרב נתנאל אביטן, ר"מ בישיבת יפו, המיועדת לשמיניסטים, שיעור א' והלאה כולל אברכים ובוגרי צבא.

במעלה אדומים תפעל ישיבת "שלם" בראשות הרב ד"ר יוחאי מקבילי. הרב זאק מילנצ'יק, מתלמידי הרב נחום רבינוביץ, יכהן ר"מ שיעור א'.

בנוסף, מוקמות ישיבת עצמונה בראשות הרב אשי בלייכר, שכיהן כר"מ בישיבות נווה ודגל ירושלים, ולצידו רבנים נוספים. הישיבה תקלוט תלמידים משיעור א' ועד שיעור ג'.

המגמה של חיזוק הערים נמשכת עם הקמת ישיבת "קומי אורי" בחריש בראשות הרב טוביה בלייכר, ראש כולל בעיר ור"מ לשעבר בישיבת אילת ובנו של הרב משה בלייכר.

אחד מהר"מים של שיעור א' יהיה הרב אורי כהן, מחבר הספרים "כלים ביד כלינו" ו"הדור הבא". זו השנה השנייה בה מנסים להקים את הישיבה.

בצפון השומרון תוקם ישיבת גנים, שלוחת מוסדות בני דוד בעלי בהובלת ראש הישיבה הרב יהודה סדן. מאות תלמידים ומשפחות בוגרים של ישיבת "בני דוד" בעלי קיימו לאחרונה ביקור המוני ביישובים גנים וכדים.

הרב בועז כהנא, ר"מ בישיבת שבי חברון, יעמוד בראשות ישיבת שער הפרחים, שלוחת ישיבת מצפה רמון.

בתחום המכינות, בחוות מקנה יהודה של ישראל קפלן בדרום הר חברון תיפתח מכינה ישבתית חקלאית בראשות הרב צור פרל. המכינה היא שלוחת של 'בית מורשת' בראשות הרב אלי קפלן.

הזמר והיוצר אביה שרמן יעבור בקיץ הקרוב יחד עם משפחתו מהשומרון אל דרום הארץ. המעבר ייעשה לטובת פתיחת מכינה ישיבתית חדשה בעיר קריית מלאכי, עיר הולדתו. שרמן צפוי לקחת לידיו את ניהול המכינה שתוקם בעיר, כחלק משאיפתו לפעול בעולם החינוך. המכינה היא שלוחת של 'בית מורשת' בראשות הרב אלי קפלן.

כמו כן, מוקם בית מדרש חדש באשדוד בראשות הרב מאיר נאמן, מרבני שבי חברון ובוגר הר המור. בתוכנית אבן העזר יעמוד הדיין הרב אוריאל לביא.