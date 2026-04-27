הרב עמיחי ברנר, דמות חינוכית וקהילתית מוכרת, הלך לעולמו. הוא שימש כרב בית החינוך אמית בר אילן גוש דן וכרב קהילת "ישראל הצעיר" בפתח תקווה.

הרב ברנר כיהן בתפקידו בבית החינוך במשך למעלה מ-30 שנה, ולימד תנ"ך, גמרא ומחשבת ישראל. תלמידיו וחבריו לצוות ראו בו מחנך ורב אהוב במיוחד.

מנהל אמית בר אילן, תומר שופר, ספד לו ואמר, "הרב עמיחי היה תלמיד חכם ורב קהילה, אך קודם כל הוא היה בן אדם מאיר פנים, אכפתי ואוהב אדם, ציוני גאה ואיש משפחה".

עוד הוסיף, "זכינו להיות שותפים עמו במלאכת החינוך במשך 25 שנה. תלמידיו לאורך הדורות וחבריו לצוות המומים מהסתלקותו הפתאומית".

מסע הלוויה ייערך מחר (שלישי), ההספדים יחלו בשעה 12:00 בבית הכנסת "ישראל הצעיר" בפתח תקווה, ומשם ימשיך בשעה 14:00 לבית העלמין סגולה בעיר.