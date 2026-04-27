הגברת הראשונה, מלניה טראמפ, תקפה הערב (שני) בחריפות את המנחה ג'ימי קימל, כינתה אותו "פחדן" ודרשה מרשת ABC לנקוט נגדו צעדים משמעתיים.

היא כתבה את הדברים בעקבות מונולוג פרודי ששידר קימל, בו לעג למשפחת טראמפ תוך שימוש בביטויים שהוגדרו על ידי הבית הלבן כ"רעילים ומסוכנים".

במונולוג ששודר ביום חמישי, ביצע קימל קטע סאטירי שדימה את ארוחת הערב של כתבי הבית הלבן. במהלך הקטע, פנה קימל למלניה ואמר: "גברת טראמפ, את נראית נהדר, יש לך זוהר של אלמנה שמצפה לילד". בהמשך לעג לנישואיהם, הזכיר את פרשת אפשטיין בציניות, וכינה את הסרט הדוקומנטרי עליה "סרט הקולנוע הראשון שלא זז".

התזמון של המערכון הפך לנפיץ במיוחד. פחות מ-48 שעות לאחר השידור, ניסה צעיר בשם קול תומאס אלן להתנקש בנשיא טראמפ באותו אירוע בדיוק.

אלן פתח באש לעבר סוכני השירות החשאי מחוץ לאולם שבו שהתה מלניה עם בעלה, אירוע שהסתיים בפינוי בהול מהבמה ובכתב אישום על ניסיון רצח שהוגש הערב נגד היורה.

בפוסט נוקב ברשת X, כתבה הגברת הראשונה: "הרטוריקה מלאת השנאה והאלימה של קימל נועדה לפלג את ארצנו. המונולוג שלו אינו קומדיה - דבריו רעילים ומעמיקים את החולי הפוליטי באמריקה. קימל הוא פחדן שמסתתר מאחורי ABC". היא קראה להנהלת הרשת ולחברת 'דיסני' לנקוט עמדה: "כמה פעמים עוד תאפשרו את התנהגותו הנוראה?".

הנשיא טראמפ הצטרף למתקפה וקרא לפיטוריו המיידיים של המנחה: "יום לאחר שקימל אמר את האמירה המזעזעת הזו, מטורף חמוש ניסה להיכנס לאולם מסיבה מרושעת. זה הרבה מעבר לכל גבול, ג'ימי קימל צריך להיות מפוטר מיד".