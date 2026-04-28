חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 פשטו הבוקר (שלישי) על רשויות מקומיות בצפון הארץ.

במרכז הפרשה עומד ראש מועצה מכהן בצפון הארץ שעוכב לחקירה יחד עם ארבעה חשודים נוספים בחשד למעורבות ברשת של שוחד, מרמה והלבנת הון, בעוד חמישה מעורבים נוספים נעצרו לחקירה.

על פי החשד שנאסף בחודשי החקירה הסמויה, התקיים ציר שוחד בין ספקי שירות בתחום המחשוב לבין בכירים ברשויות המקומיות.

החוקרים סבורים כי הספקים העניקו, לכאורה, טובות הנאה לעובדי ציבור ובתמורה זכו להבטחת זכייה במכרזים יוקרתיים וקבלת עבודות שוטפות מהרשויות. מהחקירה עולה כי המעורבים פעלו בצוותא כדי להוציא במרמה כספי ציבור מקופות המועצות תוך פגיעה במנהל התקין.

המבצע נוהל בשיתוף פעולה נרחב של כוחות ביטחון ואכיפה שכללו את בלשי להב 433, לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב ושוטרי מחוז צפון, לצד גופי אכיפה כלכלית כמו רשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון.

החשודים יובאו בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם להתפתחויות בחקירה.