שני אירועים אנטישמיים בקנדה בתוך יממה אחת. ביום ראשון השליכו אלמונים אבנים על חלון חנות יודאיקה בטורונטו וניפצו אותו והמשטרה פתחה בחקירה בחשד שמדובר בפשע שנאה.

החנות מותקפת זו הפעם השלישית שהחנות מותקפת באבנים וחלון הראווה שלה מנופץ - אך הבעלים, משה יוסף, אמר כי אין לו שום כוונה להפסיק להפעיל אותה. "אני גר בקנדה כבר 49 שנים ואף אחד לא יצליח להפחיד אותי. אתקין שוב חלון חדש ואין לי שום כוונה לעצור. אנחנו עסק ותיק שפועל מאז 1988 עבור הקהילה היהודית".

המרכז לענייני ישראל ויהדות (CIJA) הגיב על האירוע, וכתב, "עוד יום, עוד מתקפה. הפעם חנות יודאיקה בטורונטו, שכבר הותקפה בעבר. מילים מתחילות לאבד משמעות כשזה נמשך. דרושה פעולה דחופה מהרשויות ובכל רמות הממשל כדי להגן על הקהילה היהודיתולטפל במקורות האלימות לפני שיאבדו חיי אדם".

מדובר במקרה שני של פשע שנאה נגד יהודים בתוך יממה. באירוע נוסף ניסה אדם חשוד לפרוץ לתוך בית כנסת אורתודוקסי בתורנהיל, צפונית לטורונטו, ותקף קורבן לפני שנמלט מהמקום.

משטרת יורק מסרה כי האירוע נחקר כפשע שנאה והתבצע במרכז הקהילה הספרדית באזור המשרת אלפי בני אדם.

טורונטו בפרט וקנדה בכלל חוו עלייה חדה באנטישמיות מאז טבח חמאס בישראל ב-7 באוקטובר. בתחילת החודש הגיע אדם בלתי מזוהה חמוש באקדח למסעדה בבעלות יהודית בטורונטו יורה עשרה כדורים לעבר חלון הראווה. הוא גרם לנזקים משמעותיים אך איש לא נפגע.

בתחילת מרץ, נורו יריות לעבר בית הכנסת בית אברהם יוסף של טורונטו בוונה, צפונית לטורונטו, אחד מבתי הכנסת האורתודוקסיים הגדולים בצפון אמריקה. לא היו פגיעות בנפש, אך המבנה ניזוק.

באירוע נפרד באותה לילה, משטרת טורונטו דיווחה כי נורו גם יריות לעבר בית הכנסת שערי שמים בעיר. גם שם לא דווח על פצועים, אך המבנה ניזוק.

נתונים שפרסמה שירות משטרת טורונטו במאי מצאו כי העיר חוותה שיא היסטורי בדיווחים על פשעים ממניע שנאה בשנת 2024, כאשר הקהילה היהודית היתה היעד המרכזי.

הממשלה הפדרלית של קנדה הודיעה לאחרונה כי תקצה סכום של עשרה מיליון דולרים לסיוע לחיזוק הביטחון במוסדות הקהילות היהודיות.