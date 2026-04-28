חיזבאללה מפרסם תיעוד של רחפן נפץ פוגע בטנק מרכבה צילום: ללא

ארגון חיזבאללה מאתגר את כוחות צה"ל באמצעות רחפנים חדשים מסוג FPV, המכונים גם רחפני מרוץ. מדובר באמצעי לחימה שהפך לאחד המרכזיים בזירות לחימה בשנים האחרונות, וכעת מופעל גם בלבנון.

הרחפנים מופעלים באמצעות משקפת מיוחדת המציגה למפעיל בזמן אמת את שדה הראייה דרך מצלמת הרחפן. יכולת זו מאפשרת שליטה מדויקת ותמרון במרחבים מורכבים.

לרחפנים יכולות תנועה מתקדמות, ובהן האצה מהירה וטיסה בשטח בנוי, לצד יכולת להשתחל לתוך מבנים דרך פתחים צרים כמו חלונות וארובות. יכולות אלו מקשות על זיהוי מוקדם ועל סיכול האיום.

השדרוג המשמעותי בדגם זה הוא המעבר לשימוש בכבל סיב אופטי לצורך ניווט הרחפן. שינוי זה מעניק חסינות לשיבושי לוחמה אלקטרונית ומשפר את הדיוק והאפקטיביות המבצעית.

אחד המאפיינים הבולטים של רחפני FPV הוא הפשטות היחסית שלהם. מדובר בכלים קטנים, זולים יחסית לייצור ולתחזוקה, ולעיתים אף מבוססים על רכיבים אזרחיים זמינים. דווקא הפשטות הזו היא שהופכת אותם לאפקטיביים כל כך: ניתן להפעיל מספר רב של רחפנים במקביל, לשגר אותם במהירות, ולהחליף אותם בקלות במקרה של אובדן.

במערכת הביטחון מאשרים כי נרשמה עלייה ניכרת בשימוש של חיזבאללה ברחפנים במהלך הלחימה הנוכחית. עם זאת, בצה"ל נמנעים מלפרט נתונים מדויקים על היקף השימוש וההשפעה בשטח.