איום רחפני הנפץ של חיזבאללה בדרום לבנון מציב אתגר יומיומי בפני כוחות צה"ל הנלחמים באזור. הסוגיה עלתה אתמול בדיון פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל ברמת דוד - כך דווח הבוקר בגלי צה"ל.

מפקד חטיבת התותחנים 282, אל"ם ע', אמר למפקדים, "איום הרחפנים הוא אתגר מבצעי משמעותי שאנחנו מתמודדים איתו. אנחנו צריכים לחשוב כיצד מתארגנים טוב יותר אל מול האיום הזה".

מפקדי יחידות לוחמות בצה"ל הפועלות בלבנון הביעו תסכול רב מהאיום ומהכלים המעטים שבידי צה"ל להתמודדות עמו. מפקד שנלחם כעת בלבנון אמר, "אין הרבה מה לעשות עם זה", והוסיף כי התדרוך לכוחות מסתכם ב"היו עירניים, ואם מזהים רחפן - תירו עליו".

חלק מהיחידות החלו לפתח באופן עצמאי מענה לאיום, בין היתר באמצעות רשתות שנפרסות מעל עמדות, בתים וחלונות. המטרה היא שהרחפן ייתקע ברשת ולא יפגע במטרה שאליה כוון.

קצין שנלחם כעת בלבנון אמר "זה מענה מאולתר, התחלנו לפרוס אותו אצל חלק מהכוחות, אבל זה רחוק מלהיות מספיק". לדבריו, מדובר בפתרון מקומי שנולד בשטח לנוכח הפערים הקיימים.

לצה"ל היה זמן להיערך לאיום מאז הופעת הרחפנים בעוצמה במלחמת רוסיה-אוקראינה, וכן לאחר 7 באוקטובר, כשחמאס נטרל את מערכות "רואה יורה" בגבול עזה באמצעות רחפני נפץ. לפי הדיווח, מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, אף ננזף בידי הרמטכ"ל אייל זמיר לפני כחצי שנה על כישלון חיל האוויר בהתמודדות עם איום הרחפנים.