בפרק 45 של התוכנית "הפרופסור והווינר" הוצג ניתוח של מערכת התודעה סביב סוגיית "אלימות מתנחלים". לפי הנאמר בפרק, מדובר בקמפיין מתוזמן שמטרתו להשפיע על השיח הציבורי בישראל.

עוד נטען כי הקמפיין משתלב במגמה רחבה יותר של קמפיינים דומים.

במסגרת הבדיקה שהוצגה, נטען כי הקמפיין הנוכחי דומה לקמפיין ה"הרעבה" ברצועת עזה וקמפיינים נוספים. לפי הדברים, לקמפיינים אלה יש מטרה משותפת של החלשת החברה הישראלית. המגישים הציגו נתונים שלדבריהם תומכים בטענה זו.

עוד נטען כי הקמפיין נשען על שילוב בין ארגוני שמאל ישראליים לבין ארגונים בינלאומיים המוגדרים כאנטי-ישראליים. בנוסף, צוין כי הפעילות מתבצעת במימון נרחב של מדינות וקרנות זרות, שלפי הטענה תומכות בקידום המסרים.

בהמשך הפרק התקיים דיון בתופעה ובהשלכותיה האפשריות. במסגרת הדיון הוצגו המלצות לדרכי פעולה שנועדו להתמודד עם התופעה כפי שהוצגה בפרק.