סטודנטית יהודיה הגישה תביעה כנגד אוניברסיטת טורונטו מטרופוליטן (TMU) בסכום העולה על 1.3 מיליון דולר קנדי, בטענה שהמוסד האקדמי יצר "סביבה מורעלת" והתעלם ממקרים חוזרים של אנטישמיות והטרדה כלפי סטודנטים יהודים בעקבות אירועי 7 באוקטובר.

התביעה הוגשה בחודש מרץ לבית המשפט העליון של אונטריו על ידי ליאת שוורץ, שמבקשת פיצויים כספיים של מיליון דולר ועוד 300,000 דולר בגין נזקים כלליים.

בנוסף, היא דורשת פיצויים מיוחדים שייקבעו על ידי בית המשפט, וכן צו המחייב את האוניברסיטה ליישם את מדיניות ההתנהגות שלה באופן שוויונית כלפי כלל הסטודנטים.

התביעה, שהוגשה במקור באוקטובר 2025 ועודכנה בחודשים האחרונים בעקבות אירועים נוספים, מפרטת שורה של מקרים בהם, לטענת שוורץ, האוניברסיטה כשלה באכיפת נהליה כלפי פעילים פרו-פלסטיניים שפגעו בסטודנטים יהודים וישראלים.

"אני חושבת שאני צריכה להיות קול עבור כל התלמידים היהודים שבדרך כלל מרגישים מבודדים", אמרה שוורץ ל"נשיונל פוסט". "תלמידים יהודים לא יכולים להמשיך לחיות ככה. זה לא הוגן, ובתי הספר צריכים להתעורר".

על פי כתב התביעה, האוניברסיטה אפשרה שימוש חופשי בסיסמאות כגון "מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשית" ו"רק פתרון אחד, מהפכת אינתיפאדה" בשלטים, גרפיטי ובהפגנות בקמפוס. התביעה טוענת כי סיסמאות אלו נתפסו כאיום ישיר על ביטחונה האישי של שוורץ ושל חברי הקהילה היהודית באוניברסיטה.

בכתב התביעה נכתב כי "התחייבויות TMU ומדיניות ההתנהגות של TMU הן קלישאות גרידא", וכי כישלונה של האוניברסיטה ליישם את הכללים באופן שווה "יצר סביבה מורעלת עבור התובעת".

שוורץ טוענת שבעקבות התקריות היא כבר לא מרגישה בטוחה בקמפוס, והפסיקה להגיע פיזית לשיעורים. לדבריה, היא מתכננת להעביר את לימודיה למוסד אקדמי אחר.

האוניברסיטה מסרבת להגיב לפרטים הספציפיים של התביעה, אך מסרה בהצהרה כי "TMU אינה יכולה להגיב על מקרים בודדים בפני בתי המשפט, מלבד לומר שהיא תגן על עצמה בתוקף מפני טענות אלה".

ההצהרה מוסיפה: "כל מקרה של אנטישמיות ב-TMU אינו נסבל. האוניברסיטה מתייחסת לאנטישמיות ברצינות ומטפלת בתלונות באמצעות תהליך מובנה ועקבי, הכולל מדיניות נוקשה. כל תלונה על התנהגות בלתי הולמת נבדקת ביסודיות".

התביעה מצטרפת לשורה של תביעות דומות שהוגשו בשנה האחרונה נגד מוסדות אקדמיים בצפון אמריקה בטענות להתעלמות מאנטישמיות בקמפוסים.