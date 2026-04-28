ראש הישיבה מגור הרב שאול אלתר ניחם השבוע את הרב שלמה שפיגל, אביהם של שני אחים שטבעו למוות בחוף בנתניה.

בביקור הניחומים בבית המשפחה השכולה, הרב אלתר נשמע בתיעוד כשהוא מתקשה לדבר. בדבריו הפנה הרב לסיפור תלמודי המובא בגמרא על אשתו של רבי מאיר, שמצאה את שני בניה מתים ואמרה לבעלה: "הלכו לבית המדרש".

"והאם יתכן", שאל הרב אלתר, "לומר דבר כזה באותו רגע? אלא שזו האמת - הם אכן הלכו לבית המדרש, ללמוד בישיבה של מעלה".

בנוסף הזכיר הרב את הרב אברהם גניחובסקי זצ"ל שנפטר לפני מספר שנים, ששכל אף הוא את בנו והסכים שתמונתו תוצג בביתו רק בתנאי שתחתיה יופיע הפסוק "ואהבת את ה' אלוקיך".

האסון בחוף נתניה הלם את הקהילה החרדית כאשר שני האחים יצאו לטיול בחוף הים ונקלעו למצוקה במים. למרות מאמצי החילוץ, שני הצעירים נמשו מחוסרי הכרה.

המשפחה, תושבי ירושלים, קיבלה ביקורי ניחומים של מאות אנשים במהלך השבוע האחרון.