במטה המוסד נערך אתמול (שני) טקס הענקת צל"שים לשנת 2025, במעמד ראש המוסד דדי ברנע, פורום הפיקוד הבכיר, עובדי הארגון ואורחים מצה"ל וגופי הביטחון.

במסגרת הטקס הוענקו צל"שים לעשרה מבצעים ופרויקטים, בהם מבצעים יוצאי דופן להשגת מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב. "בזכותם של מבצעים אלו מומשו פעילויות רבות במערכה מול איראן ובזירה הצפונית ונשמרה העליונות המודיעינית של ישראל", אמר ברנע.

בנוסף, הוענק ציון לשבח לסדרת מבצעים פורצי דרך במסגרת מערכת "עם כלביא", שבה יושמו שיטות עבודה חדשות המשלבות סוכנים בשטח עם יכולות טכנולוגיות מתקדמות וחדירה חשאית ללב טהראן.

עוד הוענק צל"ש לפעילות אסטרטגית במסגרת המערכה המדינית החשאית להרחבת העומק האסטרטגי של ישראל ויצירת בריתות אזוריות.

לצד זאת, הוענק צל"ש גבורה ועוז-רוח ללוחם ותיק על הובלת מבצע נועז וראשון מסוגו. ברנע הביע הערכתו העמוקה ללוחם והתייחס בדבריו ללוחמי המוסד הפועלים יום יום תחת סיכון חיים.

בדבריו אמר ראש המוסד, "במערכות מול איראן וחיזבאללה עבדנו שכם לשכם לצד צה"ל - גם בהגנה וגם בהתקפה, והשפענו עפ"י יתרונות יחסיים ושותפות אמיתית: בתקיפת מטרות בלב טהראן, בסיכול בכירים, בהשגת עליונות אווירית ובהגנה על העורף הישראלי".

בהתייחסו להישגים המודיעיניים בשטח האויב, הוסיף ברנע: "המבצעים שזכו בצל"ש השנה אפשרו לנו לפרוץ גבולות בלבנון ובאיראן. השגנו מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב. הוכחנו יכולות מבצעיות חדשות ופורצות דרך במדינות יעד. המחשנו את האפקטיביות של מערך חדשני עוצמתי לפגיעה באויבינו. מימשנו את המערכה המדינית החשאית שחשיבותה קריטית ליצירת בריתות אזוריות והרחבת העומק האסטרטגי של ישראל".

לדבריו, "יחד עם צה"ל שינינו את היציבה האסטרטגית של מדינת ישראל וחיזקנו את עוצמתה".

לסיום הדגיש, "יחד עם זאת, אנו מחויבים לפקוח שבע עיניים, אנו מחויבים לתעוזה מודיעינית ומבצעית, ואנו מחויבים לעקרון הפעולה. לא ננוח על זרי הדפנה, וכשנראה איום נפעל במלוא העוצמה".