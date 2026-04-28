פיגוע מטען נמנע הבוקר (שלישי) סמוך ליישוב אש קודש שבגזרת שילה.

תושב אחת הגבעות הסמוכות, שהיה בדרכו אל היישוב, הבחין בדגל אש"ף המונח באופן חשוד על השער האחורי.

בזכות ערנות גבוהה ולקחים מאירועי עבר דומים, נקט התושב במשנה זהירות וזיהה כבל הפעלה המוביל מהדגל אל מטען חבלה שהונח בקרבת מקום.

התושב יצר קשר מיידי עם רבש"צ היישוב, ותוך דקות ספורות הגיעו למקום כוחות ביטחון וסגרו את המרחב. חבלני משטרה שהוזעקו לזירה טיפלו במטען וניטרלו את האיום לפני שגרם לנפגעים.

האירוע הבוקר מצטרף לשורה ארוכה של אירועי טרור היוצאים מהכפר הסמוך קוצרא, המוכר כאחד המוקדים העוינים ביותר באזור.

בעבר נרשמו בכפר שני ניסיונות לינץ' חמורים בקבוצות מטיילים שהסתיימו בנס, אך בתקופה האחרונה חלה עליית מדרגה משמעותית.

עוד טוענים התושבים כי החרפת המצב הביטחוני קשורה להגעת פעילי שמאל קיצוני לכפר לפני מספר שבועות, וכי מאז גבר החיכוך בין הצדדים והפך ליומיומי.