הדיין ההסדרניק הראשון: הרב ישעיהו יהודה גליק, אב בית הדין הרבני באריאל, נפטר לאחר שנים של פעילות תורנית, דיינית וחינוכית.

במהלך דרכו שימש כדיין במספר בתי דין רבניים וכר"מ בישיבת ברכת משה במעלה אדומים, והותיר אחריו משפחה ותלמידים רבים.

הרב גליק נולד וגדל בנתניה, שם החל את דרכו התורנית בישיבת בני עקיבא בעיר. בהמשך למד בישיבת מרכז הרב ולאחר מכן בישיבת כרם ביבנה במסגרת מסלול ההסדר, במהלכו שירת כלוחם בצה"ל.

בהמשך למד בישיבת הכותל ולאחר מכן בכולל פסגות, שם סיים את מבחני הדיינות. במשך למעלה מעשור שימש כר"מ בישיבת ברכת משה והיה שותף לגידול דורות של תלמידים.

במהלך שנותיו כדיין כיהן בבית הדין הרבני טבריה-צפת ובהמשך בבית הדין הרבני בפתח תקווה, שם אף מונה לאב"ד. בדצמבר 2018 החל לכהן כאב"ד בית הדין הרבני באריאל.

בני משפחתו כוללים חתנים העוסקים בתורה ובהנהגה חינוכית, ובהם הרב אורי שטטנר, ראש ישיבה תיכונית ביישוב חרשה; הרב ינון ויסמן, חוקר במכון הלכה ברורה וראש כולל; הרב עזרא פאטשינו, רב היישוב לשם; וכן ינון אליהו, בנו של הרב שמואל אליהו.