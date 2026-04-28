עשרות רבנים וראשי ישיבות מהציונות הדתית התכנסו לכינוס חירום בביתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל במרכז שפירא, בעקבות פסיקת בג"ץ המחייבת את צה"ל להתחיל בפיילוט לשילוב לוחמות בחיל השריון כבר בחודשים הקרובים.

הכינוס, שנמשך למעלה מארבע שעות, כלל נציגים מכלל הזרמים בציונות הדתית - מהקו הליברלי ועד הזרם החרד"לי, וכן ראשי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות קדם-צבאיות. המשתתפים דנו בהשלכות הפסיקה על שירות חיילים שומרי מצוות בצה"ל.

בין הרבנים שהשתתפו במפגש היו גם בין היתר ראשי ישיבות ואנשי חינוך בולטים: ראשי ישיבת ההסדר הר עציון הרב יעקב מדן, ראש הישיבה הגבוהה בית אל הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת ההסדר קרני שומרון הרב שמואל הבר, יו"ר ארגון רבני בית הלל ורב המושב משואות יצחק הרב מאיר נהוראי, קצין שריון במיל' וראש ישיבת הר עציון לצעירים הרב עמיחי גורדין, ראש ישיבת הגולן הרב יואל מנוביץ'.

עוד השתתפו: ראש המכינה הישיבתית הקדם-צבאית 'אלישע' הרב יצחק ניסים, מראשי המכינה בעלי הרב יגאל לוינשטיין, ראש הישיבה הגבוהה עלי הרב יהודה סדן, רב קיבוץ לביא וראש ישיבת מעלה גלבוע ולשעבר ח"כ מטעם מפלגת מימד הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת ההסדר טפחות הרב אייל גריינר, ראש ישיבת שבי חברון הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת ההסדר ירוחם הרב חיים וולפסון, ראש הישיבה הגבוהה מצפה יריחו הרב יצחק סבתו, ועוד.

במהלך הדיונים הביעו הרבנים ביקורת חריפה כלפי צה"ל ובג"ץ, וטענו כי חיילים דתיים מוצבים במצבים המנוגדים לאמונתם ולהלכה, ואף בניגוד לפקודות השירות המשותף. חלקם ציינו כי הם מקבלים פניות מחיילים מהשטח, לעיתים גם במהלך פעילות מבצעית, המבקשים הכוונה כיצד לנהוג במצבי שירות מעורב.

לדברי המשתתפים, הדיון אינו עוסק בשאלת שירות נשים בצה"ל, אלא בהשלכות על שירותם של חיילים דתיים. לטענתם, שילוב לוחמות ביחידות קרביות עלול להוביל להדרה בפועל של חיילים שומרי מצוות מהמערך המתמרן.

בתום דיון סוער ומעמיק, נרשמה תמימות דעים מוחלטת בקרב כלל המשתתפים לגבי חומרת המצב ולגבי הקביעה כי חייל דתי המקפיד על ההלכה אינו יכול לשרת ביחידה קרבית מעורבת.

כלל הרבנים הדגישו כי חובה לעשות כל מאמץ כדי לעצור את המגמה שעלולה להדיר חיילים שומרי מצוות מהמערך המתמרן של צה"ל כבר בטווח הזמן המיידי ולהפוך אותו חלילה לצבא שבטים נפרד לדתיים וחילוניים.

הרב יעקב מדן אמר: "לא נשרת ביחידת שדה במקום שתהיה תערובת עם נשים. אינני מתנגד לשירות של נשים, אך אנו לא נשרת במקום שתהיה בו תערובת. כשהכניסו לוחמות לכל גדודי התותחנים, הפסקנו לצערנו לשרת בתותחנים. אני מקווה שלא ניאלץ לעשות זאת גם בשריון".

הרב מאיר נהוראי אמר: "אנו חלק בלתי נפרד מצה"ל, אבל לא נוכל לאפשר בשום פנים ואופן לתלמידינו ותלמידותינו לשרת בערבוב מגדרי שמציב אותם במצבים בלתי אפשריים, כמו מה שמוצע כעת בשריון. במשך שנתיים וחצי החבר'ה שלנו בחזית והרמטכ"ל לא מצא זמן להיפגש איתנו? אין דבר כזה. זה צריך להיות חשוב לו. שיבין שהוא בבעיה".

הרב יהודה גלעד הבהיר: "אנחנו לא מדברים נגד שירות נשים. בנות רבות בקיבוץ הדתי משרתות בצה"ל, אנחנו מדברים נגד שירות קרבי מעורב. תלמידים דתיים יתקשו לשרת בשירות קרבי מעורב, זה בעייתי מאד מבחינה הלכתית. כמובן שצריך לדבר גם על המילואימניקים, שאחוז עצום מתוכם דתיים, מבחינתם זה עלול להיות משבר גדול".

לצד קולות אלו, נשמעו גם אמירות חריפות וברורות מצד בכירי ראשי הישיבות, שהדגישו את סכנת הקרע העתידי. הרב זלמן מלמד אמר: "בלתי אפשרי לאדם שומר מצוות לשרת במקום מעורב. בישיבות הגבוהות הציוניות החלטנו שאנחנו לא הולכים לשריון כל עוד שאין החלטה ברורה שבשריון אין עירוב".

הרב שמואל הבר אמר: "אני מחנך את התלמידים לפי ההלכה, מבחינת ההלכה שירות מעורב זה כמו אכילת אוכל לא כשר, זה פשוט אסור. אנחנו מקפידים בהלכות צניעות ולכן אסור שירות מעורב. זה פשוט".

הרב חיים וולפסון הוסיף: "פסיקת בג"ץ קורעת את הצבא ומכוונת להדיר בפועל את החייל הדתי מהכח המתמרן, עלינו למחות על ביטול השותפות שכה חשובה לעם ישראל ובמיוחד לאור תרומתם המשמעותית בתקופה האחרונה".

הרב יגאל לוינשטיין הדגיש: "בזמן אמת, במלחמה והפרקטיקה בשטח מראים שהכל מתערבב. בזמן קרב, אם צוות נפגע אתה מיד עושה שיבוץ מחדש ועל הטנק עולים לוחמים וזה יכול להיות גם לוחמות, מה עושים במצב כזה?"

