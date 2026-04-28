השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה דני לוי סיכמו על יציאה למבצע אכיפה רחב היקף בדרום תל אביב ובפתח תקווה, בעקבות אירועי האלימות האחרונים במרחב הציבורי ורצח ימנו בנימין זלקה.

ההחלטה התקבלה בתום פגישת חירום שקיים השר עם המפכ"ל, במסגרתה הוחלט על יישום מיידי של מדיניות "אפס סובלנות לאלימות" וטיפול ממוקד בפשיעת בני נוער.

במסגרת המבצע, יתוגברו המחוזות במאות לוחמי מג"ב מהמשמר הלאומי, לצד פריסת כוחות גלויים וסמויים במוקדי חיכוך, מרכזי בילוי וגינות ציבוריות, בדגש על אזורי דרום תל אביב ופתח תקווה.

עוד הונחה המשטרה להפעיל את כלל הכלים המודיעיניים והחקירתיים לצורך מיצוי דין מהיר, ביצוע מעצרים ממוקדים של מחוללי פשיעה והגברת הפעילות נגד כנופיות נוער.

השר בן גביר אמר, "המראות של נערים שנוהגים באלימות רצחנית הם בלתי נסבלים, לא נקבל אותם ונגדע אותם מהשורש. המדיניות שלי היא ברורה: אפס סובלנות למי שמפרים את הסדר הציבורי, מערערים את המשילות ופוגעים באזרחים".

עוד הוסיף, "זאת תהיה מלחמת חורמה. נחזיר את הביטחון לרחובות ואת השקט להורים- מי שיפגע באזרחי ישראל, ייתקל ביד הקשה של משטרת ישראל וישלם מחיר כבד".