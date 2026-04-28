מינוי חדש במערכת החינוך הדתי: הרב גד ברטוב נבחר לתפקיד המפקח הארצי על החינוך העל־יסודי בחינוך הממלכתי־דתי (חמ"ד).

הרב ברטוב, המשמש כיום כמפקח במחוז מרכז במשרד החינוך, אחראי במסגרת תפקידו על פיקוח רחב היקף הכולל את כלל שלבי החינוך - מהגיל הרך, דרך בתי הספר היסודיים והעל־יסודיים ועד החינוך המיוחד. בנוסף, הוא חבר בהנהלת המחוז ובהנהלת החמ"ד, ונוטל חלק בעיצוב מדיניות חינוכית ברמה הארצית.

את דרכו החינוכית החל הרב ברטוב בישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה, שם לימד ובהמשך אף שימש כראש ישיבה.

הרב ברטוב הוא בוגר ישיבת ההסדר הר עציון, והוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל. לצד עיסוקו התורני, הרחיב את השכלתו האקדמית והוא בעל תואר ראשון בחינוך ומוסמך הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. במסגרת עיסוקו המחקרי כתב וחקר בתחומי המשפט העברי, ההלכה והפילוסופיה של ההלכה.

בנוסף, הוא בוגר בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, וכן השתתף בתוכנית העתודה לסגל הבכיר במדרשה הלאומית של נציבות שירות המדינה. לצד פעילותו הציבורית, משמש הרב ברטוב כרב בחיבת ציון שבעמק חפר.

בישיבת הר עציון בירכו על המינוי וציינו כי מדובר בהמשך טבעי לדרכו של בוגר הישיבה, המשלב תורה עם עשייה ציבורית רחבה. בהודעת הישיבה נכתב: "ברכות חמות לבוגרנו, הרב גד ברטוב (מחזור כ"א), על בחירתו למפקח הארצי לחינוך העל־יסודי בחמ"ד. אנו מתפללים שיצליח בתפקידו החדש". את דברי הברכה חתמו בפסוק מספר משלי: "וּמְצָא חֵן וְשֵׂכֶל טוֹב בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָדָם".