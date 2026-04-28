מאות אלפי משרתי מילואים צפויים לקבל בימים הקרובים את התשלום השנתי עבור שירותם בשנת 2025, כאשר עבור רבים מהם הסכום צפוי להיות גבוה מהשנה הקודמת.

המענק, המכונה בקרב המשרתים "מענק 1 במאי", אמור להיות משולם סביב תחילת החודש, אך נכון לעכשיו אין ודאות לגבי מועד ההפקדה המדויק. גורמים שונים מעריכים כי התשלום עשוי להתבצע בשני מועדים נפרדים, בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא.

התשלום מורכב משני רכיבים עיקריים. הראשון הוא תגמול נוסף קבוע, המוענק למי שביצעו לפחות עשרה ימי מילואים במהלך השנה, כאשר גובהו משתנה בהתאם למספר ימי השירות.

כך למשל, מי ששירת בין 10 ל-14.5 ימים זכאי לכ-1,452 שקלים, ואילו מי ששירת 37 ימים ומעלה יקבל כ-5,808 שקלים. בשנה האחרונה, על רקע היקף השירות הרחב, רבים מהמשרתים עומדים ברף העליון.

הרכיב השני הוא תגמול יומי נוסף, שעשוי להגיע עד 133 שקלים ליום, בהתאם לאופי השירות. מאז תחילת הלחימה הורחבה הזכאות לרכיב זה, והוא חל כיום על חלק נרחב ממשרתי המילואים.

השנה נוספה לראשונה "פעימה שלישית" המזכה בתשלום גם על 31 ימי השירות הראשונים תחת צו 8. לוחם יקבל 133 ש"ח ליום, תומך לחימה בהגמ"ר 60 ש"ח, ואנשי עורף 40 ש"ח ליום.

במקביל, משרתים רבים מלינים על חוסר שקיפות: המחשבון באתר צה"ל אינו מעודכן כבר חודשים ארוכים, מה שמקשה על המילואימניקים לחשב את זכאותם.

בממשלה מקדמים מתווה חדש לשנת 2026, הכולל מדרג פעילות חדש ושינויים באופן חישוב ההטבות, לצד הטבות נוספות שאושרו כבר בשנה האחרונה וניתנות לאורך השנה בערוצים נפרדים.