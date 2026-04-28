לצד שערים רבים ומהפכים עליהם היה אחראי, רגע השיא של אופיר קריאף בבית"ר ירושלים היה ללא ספק הנפת גביע המדינה בכדורגל לעונת 2022/23, כאשר ברך "שהחיינו" במעמד הנפת הגביע עם אוהדי בית"ר בגן סאקר שבעיר הבירה.

הערב (שלישי) לעיניי עשרות אלפי אוהדי בית"ר, רגע לפני שריקת הפתיחה במשחק הבית באצטדיון טדי שבבירה, מול הפועל פתח תקווה במסגרת המחזור ה-29 והשלישי של הפלייאוף העליון בליגת העל, ייפרדו בית"ר ואוהדיה מהקפטן האהוב בטקס מרגש ומיוחד.

רק לפני שלושה שבועות הודיע קריאף על פרישתו ממשחק פעיל, בימים בהם הכדורגל היה מושבת בשל המלחמה מול איראן ומבצע "שאגת הארי". בבית"ר הבטיחו כי יקיימו טקס פרישה מרגש מהקפטן והערב יקיימו את הבטחתם עם טקס שכזה לעיניי אוהדיה הרבים.

קריאף, מהשחקנים המזוהים ביותר עם המועדון בעשור האחרון, לבש את המדים הצהובים-שחורים במשך עשר עונות, בהן הפך לדמות מרכזית בחדר ההלבשה ועל כר הדשא. במהלך שנותיו במועדון שימש כקפטן הקבוצה, הוביל אותה ברגעים משמעותיים והיה חלק בלתי נפרד מהזהות הבית"רית.

הטקס ייערך לפני שריקת הפתיחה באצטדיון טדי, לעיני הקהל שילווה אותו לאורך השנים ויגיע לומר תודה לאחד השחקנים המחויבים והאהובים שידע המועדון.

עוד הודיע המועדון הצהוב-שחור מהבירה כי לפני המשחק יקיים טקס הנצחה ללוחם עידן פוקס הי"ד שנהרג השבוע בפעילות צה"ל בדרום לבנון. פוקס ז"ל היה אמנם אוהד של הקבוצה האורחת מפתח תקווה, אך בית"ר שחרטה על דגלה תמיכה בלתי מסוייגת בלוחמי צה"ל, לא נשארה אדישה למותו של פוקס והחליטה להנציחו הערב בטדי.